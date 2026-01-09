България

Борисов: Ще върнем мандата за съставяне на правителство, хаосът и омразата между партиите ще станат още по-големи

Понесохме много щети от тази досегашна коалиция, защото сме много различни, но стратегическите цели бяха изпълнени, каза още лидерът на ГЕРБ

9 януари 2026, 16:02
Източник: Георги Димитров/Vesti

П редстоят ни избори. Ние ясно сме казали ,че по-успешно управление от последните 11 месеца не е имало в последните десетилетия. Още първия ден бяхме без един ден толеранс, сглобих една абсурдна коалиция на малцинството.

Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ - защото имахме определени цели.

Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Враца.

Резултатите са налице - абсолютно пълноправен член сме на Шенген. И това е резултат от спирането на нелегалната миграция. Когато преди 4-5 години вкарахме България в чакалнята на еврото, влязохме в европейския банков съюз, това бе благодарение на нас, каза още Борисов. 

Човек, който може да излъже - както Асен Василев казва, че не е бил с мен и Кирил Петков в манастира - сега същия Василев лъже, че те са ни вкарали в еврозоната. Когато внесохме конвергентен доклад, че сме готови за еврозоната, всички казваха, че това е лудост. Говорил съм един по един с нашите партньори, включително и с Пеевски, да ни подкрепят, защото от една страна Радев говори колко сме неподготвени, ПП-ДБ също, Възраждане също - ние си поехме кръста и вървяхме по пътя, допълни Борисов. 

Правителството до последния ден си беше на мястото, институциите и банковата система също, както и целия бизнес. Без скандали върви влизането в еврозоната, хората свикват. 

Ще вземем и върнем мандата за съставяне на правителство в понеделник, но хаосът и омразата между партиите ще са още по-големи. Понесохме много щети от тази досегашна коалиция, защото сме много различни, но стратегическите цели бяха изпълнени, каза още лидерът на ГЕРБ.

Източник: БГНЕС    
Избори Бойко Борисов ГЕРБ Шенген Еврозона Коалиция Румен Радев Мандат за правителство Управление Нелегална миграция
