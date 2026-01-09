Въпреки протестите Съветът на ЕС одобри сделката с Меркосур

С ъветът на ЕС даде дългоочакваното си одобрение за сключването на огромна търговска сделка с южноамериканския блок Меркосур, подкрепяна от бизнес групи, но мразена от много европейски фермери, като преодоля опозицията, водена от Франция.

Повечето от 27-те държави членки на Европейския съюз подкрепиха споразумението на среща на посланиците в Брюксел, съобщиха дипломатически източници на АФП, като по този начин проправиха пътя за подписването му в Парагвай следващата седмица.

След повече от 25 години подготовка, Европейската комисия счита споразумението за ключово за стимулиране на износа, подкрепа на затруднената икономика на континента и укрепване на дипломатическите връзки в момент на глобална несигурност.

„Това е споразумение от съществено значение за Европейския съюз от икономическа, политическа, стратегическа и дипломатическа гледна точка“, заяви говорителят на Комисията Олоф Гил.

Брюксел обаче не успя да спечели подкрепата на всички държави членки на блока.

Ключовата сила Франция, където политици от всички партии се обявиха против споразумението, което беше атакувано като удар срещу влиятелния селскостопански сектор на страната, поведе в крайна сметка неуспешен опит да го провали.

Ирландия, Полша и Унгария също гласуваха против споразумението.

Но това не беше достатъчно, за да го блокират, след като Италия, която беше поискала и получила отлагане в последния момент през декември, подкрепи пакта.

Споразумението ще създаде огромен пазар от над 700 милиона души, което го прави една от най-големите зони за свободна търговия в света.

Като част от по-широката инициатива за диверсификация на търговията в отговор на американските мита, то ще сближи 27-те държави членки на ЕС с Бразилия, Парагвай, Аржентина и Уругвай, като премахне вносните мита за над 90% от продуктите.

Това ще спести на бизнеса в ЕС четири милиарда евро годишно от мита и ще подпомогне износа на автомобили, машини, вина и спиртни напитки за Латинска Америка, според ЕС.

„Това е най-голямото споразумение за свободна търговия, което сме договаряли“, заяви ръководителят на търговията в ЕС Марош Шефчович след 11-часови преговори за успокояване на опасенията на някои държави членки, описвайки го като „знаково“ споразумение.