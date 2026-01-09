Любопитно

Треньорът на Дженифър Анистън разкри тайната й как поддържа форма на 56 години

Актрисата обича предизвикателните тренировки

9 януари 2026, 15:42
Л ичният треньор на Дженифър Анистън, Дани Колман, разкрива, че тайната на актрисата за нейната известна форма е нейната отдаденост на тренировката, независимо от графика ѝ, пише Page Six.

„Без значение колко време или къде графикът на Джен я отвежда, тя винаги цени движението на тялото си“, каза Колман.

„Тя разбира, че правенето на нещо всеки ден, дори и да е малко, е по-добре от нищо, поради което обича фитнес метода Pvolve, защото имаме тренировки с всякаква продължителност и формат.“

Коулман, основател и вицепрезидент по тренировките в Pvolve, добави, че тя и 56-годишната звезда - която треньорът нежно нарича „супер жена“ - непременно правят тренировки за „цяло тяло“, когато успеят да се вместят в една сесия.

„Джен и аз тренираме, използвайки нашите емблематични формати: Силова тренировка и извайване, Извайване и изгаряне и Прогресивна тренировка с тежести“, каза фитнес ентусиастът.

„Правим тренировки за цялото тяло като комбинираме и тежки дъмбели с фокус върху изграждането на чиста мускулна маса. Сесиите ни са изпълнени с упорита работа, добър плейлист и няколко почивки, за да играем с кученцата!“, продължи Колман, визирайки кучетата на Анистън - Клайд и Лорд Честърфийлд.

Коулман добави, че звездата „обича предизвикателните тренировки“.

Не е тайна, че Анистън е голям фен на нискоинтензивната функционална тренировъчна система на Pvolve . Звездата от „Приятели“ поддържа партньорство с програмата от 2023 г.

През януари 2025 г. актрисата разказа за личния си подход „80/20“ към здравето и фитнеса в интервю за Allure.

„Трябва да живееш живота си. Няма ограничения – освен тежки наркотици“, каза тя пред изданието. „Това е подходът 80/20“, каза тя пред изданието.

„Осемдесет процента здравословен начин на живот, а след това 20 процента е: Изпийте мартини, хапнете си пица и бургери и останете до късно с приятелите си“, продължи тя. „Има баланс.

По това време тя разкри, че се опитва да посещава фитнеса поне четири пъти седмично „минимум“.

„Ако работя, за съжаление, понякога мога да вляза само с два или три, но стига да го вляза, това е всичко, което има значение“, сподели тя.

„Силовите тренировки са най-важното нещо за жените на 50-годишна възраст. Ако загубите мускулна маса, костите ви стават крехки - остеопороза. Падаме, чупим си бедро и това е краят.“

Източник: Page Six    
