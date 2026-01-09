Свят

Мелони: Време е ЕС да говори с Русия

Мелони: Проблемът е кой трябва да води преговорите

9 януари 2026, 16:50
Мелони: Време е ЕС да говори с Русия
Източник: AP/БТА

М инистър-председателката на Италия Джорджа Мелони каза, че е съгласна с френския президент Еманюел Макрон за необходимостта ЕС да преговаря директно с Русия, ако усилията на САЩ да посредничи за мир в Украйна не доведат до сключване на споразумение, предаде АНСА.

"В този случай мисля, че Макрон е прав. Време е ЕС да говори с Русия. Ако Европа реши да преговаря само с една от двете страни, се опасявам, че приносът ѝ ще бъде ограничен", добави тя.

Мелони: Италия е готова да стане гарант на мирно споразумение по Украйна

"Проблемът е кой трябва да води преговорите. Ако направим грешката да възобновим разговори с Русия и действаме некоординирано, ще правим услуга на Путин", заяви Мелони. Последното, което искам в живота си, е да правя услуга на Путин, изтъкна министър-председателката. Тя добави, че подкрепя назначаването на специален пратеник на ЕС за Украйна.

Мелони отрече винаги да е подкрепяла президента на САЩ Доналд Тръмп безусловно: "Не съм съгласна с Тръмп по много въпроси", каза тя на годишната пресконференция. "Смятам, например, че международното право трябва да се защитава, и когато правилата се нарушават, всички ние сме много по-уязвими. Когато не съм съгласна с него, му казвам", добави тя.

Мелони: Италия никога няма да спре подкрепата си за Украйна

Що се отнася до ЕС и НАТО, Мелони добави: "Търся възходи, не спадове, в отношенията с нашите съюзници".

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
Джорджа Мелони Мир в Украйна ЕС преговори с Русия
Последвайте ни
Борисов: Ще върнем мандата за съставяне на правителство, хаосът и омразата между партиите ще станат още по-големи

Борисов: Ще върнем мандата за съставяне на правителство, хаосът и омразата между партиите ще станат още по-големи

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с "Орешник“ в близост до Полша

Парцелът с дървото, убило жена - собственост на 10 души

Парцелът с дървото, убило жена - собственост на 10 души

Венецуела под контрола на САЩ – постижима цел или рецепта за катастрофа

Венецуела под контрола на САЩ – постижима цел или рецепта за катастрофа

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
За пръв път от 1974 г. насам: Mercedes e „Автомобил на годината в Европа“

За пръв път от 1974 г. насам: Mercedes e „Автомобил на годината в Европа“

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

Виц на деня

НАСА съобщи, че е открила вода на Марс. От ВиК обмислят как да я включат в сметките.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп отменя втората вълна удари срещу Венецуела

Тръмп отменя втората вълна удари срещу Венецуела

Свят Преди 1 час

В публикацията си в социалната мрежа Truth Social Тръмп отбеляза, че САЩ и Венецуела "работят добре заедно"

Фондация "Шаро" събира старите стотинки за грижа за бездомни животни

Фондация "Шаро" събира старите стотинки за грижа за бездомни животни

България Преди 1 час

Папата: Остра дискриминация към християните в Европа и Америка

Папата: Остра дискриминация към християните в Европа и Америка

Свят Преди 2 часа

Папата: Пространството на свободата на словото в западните страни "стремително се стеснява"

САЩ превзеха още един танкер, свързан с Русия

САЩ превзеха още един танкер, свързан с Русия

Свят Преди 2 часа

Това е петият свързан с Русия, задържан кораб, през последните седмици

AI откри тяло на изчезнал алпинист в италианските Алпи

AI откри тяло на изчезнал алпинист в италианските Алпи

Свят Преди 2 часа

Софтуер анализира хиляди снимки от дронове и идентифицира потенциални места за търсене

Треньорът на Дженифър Анистън разкри тайната й как поддържа форма на 56 години

Треньорът на Дженифър Анистън разкри тайната й как поддържа форма на 56 години

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата обича предизвикателните тренировки

<p>Какво е &quot;Орешник&quot;?</p>

Какво представлява ракетата "Орешник", която Русия изстреля срещу Украйна

Свят Преди 3 часа

Путин е заплашвал да използва "Орешник", включително срещу "центрове за вземане на решения" в Киев

НЗОК отговори на въпросите на пациентите

НЗОК отговори на въпросите на пациентите

България Преди 3 часа

ЦГМ с важна информация за годишните карти за градски транспорт

ЦГМ с важна информация за годишните карти за градски транспорт

България Преди 3 часа

От 1 януари 2026 г. ЦГМ премина към разплащане в евро

.

Банките ще работят извънредно в събота за обмяна на левове в евро

България Преди 3 часа

Банките ще осигурят допълнителен персонал и ясна организация на обслужването

Полицията издирва 38-годишна жена от Украйна

Полицията издирва 38-годишна жена от Украйна

България Преди 3 часа

По данни на нейни близки телефонът ѝ е изключен от последния ден на миналата година

<p>Принцеса Кейт на 44: Вдъхновяващото видео, което всички трябва да видят</p>

Принцеса Кейт разкри тайната на изцелението си, отбелязвайки своя рожден ден

Любопитно Преди 3 часа

Принцеса Кейт отбеляза 44-ти рожден ден с лично и емоционално видео от поредицата „Майка Природа“, в което разкри как природата ѝ помогна да се изцели и да намери вътрешен мир след борбата с рак. Светът се присъедини към празника с топли пожелания

Стресиращата битка за попечителство между Никол Кидман и Кийт Ърбан над дъщерите им

Стресиращата битка за попечителство между Никол Кидман и Кийт Ърбан над дъщерите им

Любопитно Преди 4 часа

Кидман се е борила усилено да има момичетата през по-голямата част от времето

Прокурори и следователи: Има политически натиск върху съдебната власт

Прокурори и следователи: Има политически натиск върху съдебната власт

България Преди 4 часа

Ето какво се посочва в позиция на Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България:

15 млн. евро ще струва на България домакинството на Giro d'Italia 2026

15 млн. евро ще струва на България домакинството на Giro d'Italia 2026

България Преди 4 часа

Решението за отпускане на средствата беше взето на заседание на МС

Какви ресурси има Венецуела - освен най-големите запаси от нефт в света?

Какви ресурси има Венецуела - освен най-големите запаси от нефт в света?

Свят Преди 4 часа

Венецуела разполага с най-големите нефтени резерви в света, деветите по големина запаси на природен газ и обширни неизползвани минерални ресурси, включително злато

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg
1

НИМХ отчете най-сухото лято в историята

sinoptik.bg

Малко бягство всеки месец: Експерт разкри най-добрите дестинации за годината

Edna.bg

МОЛЕЦ с втори платинен албум

Edna.bg

Отложиха мач от Бундеслигата – вижте причината

Gong.bg

Гуардиола засипа с похвали ново попълнение

Gong.bg

Оранжеви и жълти кодове за дъжд, сняг и поледици в цяла България в събота

Nova.bg

Президентът обяви кога ще връчи първия мандат

Nova.bg