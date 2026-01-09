Мелони: Време е ЕС да говори с Русия

М инистър-председателката на Италия Джорджа Мелони каза, че е съгласна с френския президент Еманюел Макрон за необходимостта ЕС да преговаря директно с Русия, ако усилията на САЩ да посредничи за мир в Украйна не доведат до сключване на споразумение, предаде АНСА.

"В този случай мисля, че Макрон е прав. Време е ЕС да говори с Русия. Ако Европа реши да преговаря само с една от двете страни, се опасявам, че приносът ѝ ще бъде ограничен", добави тя.

"Проблемът е кой трябва да води преговорите. Ако направим грешката да възобновим разговори с Русия и действаме некоординирано, ще правим услуга на Путин", заяви Мелони. Последното, което искам в живота си, е да правя услуга на Путин, изтъкна министър-председателката. Тя добави, че подкрепя назначаването на специален пратеник на ЕС за Украйна.

Мелони отрече винаги да е подкрепяла президента на САЩ Доналд Тръмп безусловно: "Не съм съгласна с Тръмп по много въпроси", каза тя на годишната пресконференция. "Смятам, например, че международното право трябва да се защитава, и когато правилата се нарушават, всички ние сме много по-уязвими. Когато не съм съгласна с него, му казвам", добави тя.

Що се отнася до ЕС и НАТО, Мелони добави: "Търся възходи, не спадове, в отношенията с нашите съюзници".