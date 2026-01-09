Любопитно

Принцеса Кейт разкри тайната на изцелението си, отбелязвайки своя рожден ден

Принцеса Кейт отбеляза 44-ти рожден ден с лично и емоционално видео от поредицата „Майка Природа“, в което разкри как природата ѝ помогна да се изцели и да намери вътрешен мир след борбата с рак. Светът се присъедини към празника с топли пожелания

9 януари 2026
Н а 9 януари 2026 г., принцеса Кейт, принцеса на Уелс, отбеляза своя 44-ти рожден ден.

Денят бе посветен на лично, спокойно празнуване, но светът се обърна към нея с внимание и сърдечни пожелания – от кралския двор до хиляди почитатели по целия свят.

(Във видеото: Кейт Мидълтън е диагностицирана с рак)

По случай рождения си ден Кейт публикува в Instagram четвъртия и финален епизод от своята поредица „Майка Природа“. В краткия, но въздействащ филм тя разказва как природата ѝ е помогнала да се изцели, да се зареди и да намери вътрешен мир. Видеото, заснето от Will Warr, показва принцесата да се разхожда на открито – прекосява мостове, докосва течаща вода и наблюдава зимни полета с размисъл и тишина.

„Дори в най-студения и мрачен сезон зимата носи спокойствие, търпение и тихо осмисляне. Там, където поточето се забавя, можем да видим собственото си отражение и да открием най-дълбоките части на себе си, заедно с шепота и пулса на всяко живо същество“, споделя Кейт във видеото.

Тя продължава: „Смятам себе си за дълбоко благодарна. Реките вътре в нас текат свободно, страхът се отмива, душата се пречиства. Приемаме сълзите си и откриваме какво означава да сме живи. Да бъдем едно с природата – тих учител и нежен глас, който ни води и помага да се изцелим“.

В описанието на видеото принцесата обяснява, че поредицата „Майка Природа“ е „дълбоко личен, креативен разказ за това как природата ми е помогнала да се изцеля, но също така и история за силата на природата и творчеството в колективното изцеление“. Тя добавя: „Толкова много можем да научим от Майката Природа, докато се стремим да изградим по-щастлив и здравословен свят“.

За видеото Кейт избра облекло, което отразява философията ѝ – 'Elfie' яке от Barbour, част от колаборацията с Alexa Chung, и ботуши с пискюли Penelope Chilvers в цвят „Conker“, които тя е носила още като студентка в St Andrews. Включен е и двойно-обемен шал, който принцесата е носила през 2007 г., преди сватбата си с принц Уилям.

Видеото е заснето на различни природни локации – от околностите на Бъркшър, където живее със семейството си, до Лондон и Котсуолдс. Поредицата започна през май 2025 г. по време на Седмицата за психично здраве, като предходните епизоди от лятото и есента проследяваха същата тематика за възстановяване, вдъхновение и природна терапия.

Филмът излиза една година след като принцесата обяви, че е „в ремисия“ след борба с рак, диагностициран през март 2024 г., и преминала лечение, включително химиотерапия. През този период Кейт още повече утвърждава връзката си с природата, включително чрез практиката „баня в гората“, и изследва ролята на природата и творчеството за изцеление и благополучие.

Принцесата използва природата като средство за споделяне на лични преживявания и послания за надежда – от първите снимки след диагнозата, когато се опира на дърво в Уиндзор, до видеото за Деня на майката през март 2025 г., което отдава почит на природата като източник на утеха и вдъхновение.

„През изминалата година природата беше нашето убежище“, споделя Кейт.

„Нека на този Ден на майката отпразнуваме Майката Природа и да признаем как нашата връзка с природния свят може не само да подхранва вътрешното ни аз, но и да ни напомня за ролята ни в богатата тъкан на живота“.

Поздравленията не закъсняха – крал Чарлз и кралица Камила публикуваха снимка на Кейт с усмивка, пожелавайки ѝ щастлив рожден ден. Хиляди последователи от целия свят се присъединиха към празника чрез социалните мрежи, изпращайки топли послания и споделяйки истории за вдъхновението, което черпят от принцесата.

На 44 години – с изящество, достойнство и непрекъснато внимание към важните каузи, Кейт остава символ на стил, сърце и интелигентност, доказвайки, че истинската кралска сила идва от състрадание, ангажираност и дълбока връзка с природата.

