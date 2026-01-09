Разследват изплатена печалба в казино с фалшиви евро

П рокуратурата и полицията в Кюстендил разследват нов сигнал за разпространение на фалшиво евро. Случаят е от вчера, когато 27-годишен мъж се е явил в районното управление и е предал банкнота от 100 евро, за която твърди, че му е била изплатена като печалба в местно казино. Предстои назначаването на експертиза, която да докаже дали банкнотата е неистинска, предаде NOVA.

Оказва се обаче, че това е поредна проява на подобна престъпна дейност в града. От Областната дирекция на МВР-Кюстендил съобщиха, че това е третият случай за последните две седмици.

„Благодаря на този млад мъж, че с действията си попречи тази банкнота отново да бъде пусната в обращение. Преди това, на 30 декември 2025 г., в две други игрални за хазартни игри в града, бяха засечени още пет неистински банкноти с номинал 100 евро“, обясни Михаил Джаджаров, зам.-директор на ОДМВР-Кюстендил.

При разследването на предишните два случая от края на декември, полицията е успяла да установи лицата, прокарали фалшивите пари в другите две зали. По всички случаи са образувани досъдебни производства, а криминалистите проверяват дали има връзка между отделните инциденти и произхода на фалшивите купюри.