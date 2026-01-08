10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Д окато милиони YouTube канали се борят за внимание, едно 10-часово видео на горяща камина, качено през 2016 г., е превърнало своя анонимен създател в милионер, генерирайки над 1 милион долара от реклами и предизвиквайки любопитство как точно е постигнат този невиждан успех с толкова минимално съдържание, предаде OddityCentral.

Като се има предвид, че видеото е монетизирано от качването му през 2016 г., се изчислява, че създателят е спечелил над 1 милион долара само от този клип и 157 милиона гледания.

Не е изненадващо, че подобно видео е постигнало такъв успех, макар и на мнозина да им звучи нетипично в ерата на краткото стимулиращо съдържание. Подобни видеа са подходящи за амбианс в стаята, фонов шум или просто заради уютната гледка.

YouTube всъщност е пълен с дълги клипове, често записани на повторение. Повечето създатели на такова съдържание публикуват множество такива видеоклипове в канала си, за да увеличат максимално печалбите си. Но това не е случаят с „Камина 10 часа Full HD“. Каналът, който също се нарича „Камина 10 часа“, има само едно качване през последното десетилетие, така че фактът, че е успял да генерира над 1 милион долара приходи от реклами, е невероятен.

Фактът, че това е единственото видео в канала, разпали дебат относно получателя на рекламните приходи. Някои твърдят, че тъй като каналът не спазва правилото на YouTube да има поне три качвания, за да бъде разгледан за партньорската програма, платформата получава всички приходи от реклами от „Камина 10 часа Full HD“. Това правило обаче е влязло в сила едва през 2023 г., така че този канал от 2016 г. не би трябвало да бъде засегнат.