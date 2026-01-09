Папата: Остра дискриминация към християните в Европа и Америка

П апа Лъв Четиринадесети предупреди, че се наблюдава "остра форма на религиозна дискриминация" спрямо християните в Европа, както и в Северна и в Южна Америка.

Той каза, че е натъжен от растящия брой конфликти по света и от слабостта на международните институции, информира АНСА.

Главата на Римокатолическата църква посочи това по време на аудиенцията си с представителите на дипломатическия корпус, акредитиран във Ватикана.

Какво каза папа Лъв в първата си коледна проповед

"Особено притеснение на международно равнище поражда слабостта на мултилатерализма", заяви папата.

"Дипломация, която популяризира диалога и се стреми към всеобщ консусенс, бива заменяна с дипломация на силата, на отделни хора или на групи от съюзници. Войната отново е на мода, а войнолюбието се разраства. Принципът, установен след Втората световна война, който забранява на държавите да използват сила, нарушавайки границите на другите, е потъпкан", посочи Главата на Римокатолическата църква.

"Мирът вече не е търсен като дар и лелеяно благо сам по себе си, а е търсен посредством оръжието като условие да се наложи нечие господство. Това е сериозно противоречие с върховенството на правото, което е основата на всяко съвместно мирно гражданско съществуване", подчерта Лъв Четиринадесети.

Папата: Светът е във война, но тя не е между религии

От друга страна, той предупреди, че пространството на свободата на словото в западните страни "стремително се стеснява", и призова да се уважава правото на възражение по съвест на хора, които отказват военна служба, или на лекари, които отказват да извършват аборти или евтаназия, съобщи "Ройтерс".

"Болезнено е да се гледа как, особено на Запад, пространството за истинска свобода на словото стремително се стеснява“, каза папата.

"Развива се нов оруелски език, който в опит да бъде все по-приобщаващ, в крайна сметка изключва онези, които не се съобразяват с подхранващите го идеологии", отбеляза Лъв Четиринадесети.

Той призова днес световните лидери да "зачитат волята" на венецуелския народ, след като американски военни сили задържаха непризнатия от САЩ президент на Венецуела Николас Мадуро.

Папа Лъв XIV призова за край на "варварството на войната"

"Отново призовавам да се зачита волята на венецуелския народ и да се бранят човешките и гражданските права на всички хора, гарантирайки бъдеще на стабилност и взаимно съгласие", заяви първият американски папа в историята.