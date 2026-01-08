Любопитно

Проучване: Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Този изненадващ случай на космически канибализъм се дължи на свръхзаредени слънчеви ветрове

8 януари 2026, 06:25
Източник: iStock/Getty Images

Л уната тихо абсорбира малки фрагменти от земната атмосфера - и прави това от милиарди години, разкрива ново проучване. Този изненадващ случай на космически канибализъм се дължи на свръхзаредени слънчеви ветрове и, по-важното, на магнитното поле на нашата собствена планета.

Констатациите преобръщат 20-годишна теория за това как определени заредени частици, известни като йони, са се озовали на лунната повърхност и биха могли да имат големи последици за предстоящите мисии до Луната, казват изследователи.

Още откакто мисиите „Аполо“ на НАСА за първи път върнаха лунни проби на Земята в началото на 70-те години на миналия век, учените са озадачени от следи от летливи вещества – вещества, които се изпаряват при относително ниски температури, включително вода, въглероден диоксид, хелий, аргон и азот – които са открили в почвата на Луната или реголита. Скоро стана ясно, че някои от тези вещества, по-специално азотните йони, произхождат от горните слоеве на земната атмосфера и най-вероятно са били донесени на Луната от пориви на слънчевия вятър. (Последни изследвания също така показват, че някои летливи вещества на Луната, като водата, може да са създадени директно от слънчевия вятър и да нямат земни връзки).

От 2005 г. насам водещата теория предполага, че този пренос на материал е могъл да се случи само преди Земята да развие своето магнитно поле или магнитосфера, защото това невидимо силово поле вероятно би задържало всички атмосферни йони, издухани от нашата планета.

В новото проучване, публикувано в списание Communications Earth & Environment, учените комбинираха данни от пробите на Аполо с компютърни модели, симулиращи еволюцията на магнитосферата на Земята, и установиха, че преносът на атмосферни йони е най-голям, когато Луната преминава през магнитната опашка на нашата планета - най-голямата част от магнитосферата, която винаги сочи далеч от Слънцето. (Това подравняване се случва, когато Земята се окаже между Луната и Слънцето, близо до фазата на пълнолуние всеки месец).

Моделите разкриха, че вместо да блокират изхвърлянето на атмосферните йони от нашата планета, линиите на магнитното поле в опашката на Земята действат като невидими магистрали за заредени частици, насочвайки ги към Луната, където след това се утаяват в лунния реголит.

Това означава, че преносът на атмосферни йони вероятно е започнал малко след като магнитосферата се е оформила преди около 3,7 милиарда години - и вероятно продължава да се случва и днес.

Досега учените предполагаха, че лунният реголит ще съдържа само следи от най-ранната атмосфера на Земята. Новото проучване обаче предполага, че тези проби всъщност биха могли да действат като капсула на времето за нашата атмосфера и магнитосфера.

„Чрез комбиниране на данни от частици, запазени в лунната почва, с компютърно моделиране на взаимодействието на слънчевия вятър със земната атмосфера, можем да проследим историята на земната атмосфера и нейното магнитно поле“, казва в изявление съавторът на изследването Ерик Блекман, теоретичен астрофизик и плазмен физик в Университета на Рочестър.

В резултат на това, реголитът, събран по време на предстоящи лунни мисии - като програмата Artemis на НАСА , която има за цел да кацне на Луната до 2028 г., и лунните мисии на Китай, които вече са върнали лунни проби на Земята - би могъл да помогне на изследователите да запълнят празнини в геоложката история на нашата планета.

Земята не е единственият обект в Слънчевата система, който губи малки частици от себе си заради слънчевия вятър. Меркурий често се наблюдава с дълга кометоподобна опашка от прах, която се издухва от повърхността му, докато Луната също има опашка от аблатирани натриеви йони, през които Земята многократно преминава.

Чрез по-нататъшно изучаване на това как Земята губи атмосферата си в полза на Луната, изследователите се надяват да научат повече за това как това може да се е случило другаде в нашия космически квартал.

„Нашето проучване може да има и по-широки последици за разбирането на ранното освобождаване на атмосферата на планети като Марс, който днес няма глобално магнитно поле, но е имал такова, подобно на Земята в миналото“, казва в изявлението водещият автор на изследването Шубхонкар Параманик , планетарен учен от Университета в Рочестър. Бъдещите изследвания биха могли да помогнат на учените „да получат представа как тези процеси оформят обитаемостта на планетата“, добави той.

Източник: livescience    
Луна Земна атмосфера Магнитно поле на Земята Слънчев вятър Лунен реголит Атмосферни йони Космически канибализъм Научно проучване Лунни мисии Планетарна обитаемост
Всичко от днес

