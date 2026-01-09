Тръмп отменя втората вълна удари срещу Венецуела

Имамоглу към Ердоган: И от затвора ще спечеля изборите

Делси Родригес: Венецуела не е подчинена на САЩ

От мрачните дълбини на "Ел Еликоиде": Освобождават политически затворници от "камерата за изтезания" в Каракас

Ужас в небето над Истанбул: Самолет прекъсна кацане заради свирепа буря, вълни люлеят лодки като играчки

Неверните твърдения на Тръмп за убийството в Минеаполис

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с "Орешник“ в близост до Полша

Какво представлява ракетата "Орешник", която Русия изстреля срещу Украйна

П резидентът Доналд Тръмп заяви в петък, че отменя очакваната втора вълна от военни удари срещу Венецуела. Той обвърза решението с режима в Каракас и освобождаването на политически затворници, които Вашингтон възприе като знак, че страната "търси мир", пише Reuters .

В публикацията си в социалната мрежа Truth Social Тръмп отбеляза, че САЩ и Венецуела "работят добре заедно", особено по въпросите на възстановяването на нефтената и газовата инфраструктура на страната.

Тръмп спря втора атака във Венецуела – хвали „умен жест“ на Каракас

Кораби остават на позиция, инвестиции и срещи

Въпреки отменените удари Тръмп посочи, че американските военни кораби ще останат на място за "безопасност и сигурност".

Той също така обяви, че планира среща с големи американски петролни компании в Белия дом, като според съобщения потенциалните инвестиции в енергийния сектор на Венецуела могат да надхвърлят 100 милиарда долара.

Освен това Тръмп е планирал среща с опозиционния лидер Мария Корина Мачадо, което представлява дипломатически обрат спрямо по-ранни изявления.

Контекст и по-широка ситуация

Това развитие идва на фона на рязко ескалирали отношения между САЩ, Венецуела и други държави от региона след американска специална операция, която арестува президента Николас Мадуро.

Също така Сенатът на САЩ преди това гласува резолюция, която цели да ограничи правомощията на президента да предприема по-нататъшни военни действия срещу Венецуела без одобрението на Конгреса.