Свят

Тръмп отменя втората вълна удари срещу Венецуела

В публикацията си в социалната мрежа Truth Social Тръмп отбеляза, че САЩ и Венецуела "работят добре заедно"

9 януари 2026, 17:17
Какво представлява ракетата

Какво представлява ракетата "Орешник", която Русия изстреля срещу Украйна
Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с "Орешник“ в близост до Полша
Неверните твърдения на Тръмп за убийството в Минеаполис

Неверните твърдения на Тръмп за убийството в Минеаполис
Ужас в небето над Истанбул: Самолет прекъсна кацане заради свирепа буря, вълни люлеят лодки като играчки

Ужас в небето над Истанбул: Самолет прекъсна кацане заради свирепа буря, вълни люлеят лодки като играчки
Тръмп спря втора атака във Венецуела – хвали „умен жест“ на Каракас

Тръмп спря втора атака във Венецуела – хвали „умен жест“ на Каракас
От мрачните дълбини на

От мрачните дълбини на "Ел Еликоиде": Освобождават политически затворници от "камерата за изтезания" в Каракас
Делси Родригес: Венецуела не е подчинена на САЩ

Делси Родригес: Венецуела не е подчинена на САЩ
Имамоглу към Ердоган: И от затвора ще спечеля изборите

Имамоглу към Ердоган: И от затвора ще спечеля изборите

П резидентът Доналд Тръмп заяви в петък, че отменя очакваната втора вълна от военни удари срещу Венецуела. Той обвърза решението с режима в Каракас и освобождаването на политически затворници, които Вашингтон възприе като знак, че страната "търси мир", пише Reuters.

В публикацията си в социалната мрежа Truth Social Тръмп отбеляза, че САЩ и Венецуела "работят добре заедно", особено по въпросите на възстановяването на нефтената и газовата инфраструктура на страната. 

Тръмп спря втора атака във Венецуела – хвали „умен жест“ на Каракас

  • Кораби остават на позиция, инвестиции и срещи

Въпреки отменените удари Тръмп посочи, че американските военни кораби ще останат на място за "безопасност и сигурност"

Той също така обяви, че планира среща с големи американски петролни компании в Белия дом, като според съобщения потенциалните инвестиции в енергийния сектор на Венецуела могат да надхвърлят 100 милиарда долара. 

Освен това Тръмп е планирал среща с опозиционния лидер Мария Корина Мачадо, което представлява дипломатически обрат спрямо по-ранни изявления. 

  • Контекст и по-широка ситуация

Това развитие идва на фона на рязко ескалирали отношения между САЩ, Венецуела и други държави от региона след американска специална операция, която арестува президента Николас Мадуро. 

Също така Сенатът на САЩ преди това гласува резолюция, която цели да ограничи правомощията на президента да предприема по-нататъшни военни действия срещу Венецуела без одобрението на Конгреса.

Вижте в нашата галерия: Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри
8 снимки
Венецуела
Венецуела
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Източник: Reuters    
Доналд Тръмп Венецуела Военни удари САЩ Дипломация Петрол и газ Инвестиции Политически затворници Международни отношения Каракас
Последвайте ни

По темата

Борисов: Ще върнем мандата за съставяне на правителство, хаосът и омразата между партиите ще станат още по-големи

Борисов: Ще върнем мандата за съставяне на правителство, хаосът и омразата между партиите ще станат още по-големи

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с "Орешник“ в близост до Полша

Парцелът с дървото, убило жена - собственост на 10 души

Парцелът с дървото, убило жена - собственост на 10 души

Венецуела под контрола на САЩ – постижима цел или рецепта за катастрофа

Венецуела под контрола на САЩ – постижима цел или рецепта за катастрофа

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
За пръв път от 1974 г. насам: Mercedes e „Автомобил на годината в Европа“

За пръв път от 1974 г. насам: Mercedes e „Автомобил на годината в Европа“

carmarket.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

Виц на деня

НАСА съобщи, че е открила вода на Марс. От ВиК обмислят как да я включат в сметките.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фондация "Шаро" събира старите стотинки за грижа за бездомни животни

Фондация "Шаро" събира старите стотинки за грижа за бездомни животни

България Преди 1 час

Арестуваха мъж за кражба на над 100 човешки останки от гробище

Арестуваха мъж за кражба на над 100 човешки останки от гробище

Свят Преди 1 час

Полицията е задържала мъжа на местопрестъплението

Въпреки протестите Съветът на ЕС одобри сделката с Меркосур

Въпреки протестите Съветът на ЕС одобри сделката с Меркосур

Свят Преди 2 часа

Споразумението ще създаде огромен пазар от над 700 милиона души

Папата: Остра дискриминация към християните в Европа и Америка

Папата: Остра дискриминация към християните в Европа и Америка

Свят Преди 2 часа

Папата: Пространството на свободата на словото в западните страни "стремително се стеснява"

САЩ превзеха още един танкер, свързан с Русия

САЩ превзеха още един танкер, свързан с Русия

Свят Преди 2 часа

Това е петият свързан с Русия, задържан кораб, през последните седмици

AI откри тяло на изчезнал алпинист в италианските Алпи

AI откри тяло на изчезнал алпинист в италианските Алпи

Свят Преди 2 часа

Софтуер анализира хиляди снимки от дронове и идентифицира потенциални места за търсене

Треньорът на Дженифър Анистън разкри тайната й как поддържа форма на 56 години

Треньорът на Дженифър Анистън разкри тайната й как поддържа форма на 56 години

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата обича предизвикателните тренировки

НЗОК отговори на въпросите на пациентите

НЗОК отговори на въпросите на пациентите

България Преди 3 часа

ЦГМ с важна информация за годишните карти за градски транспорт

ЦГМ с важна информация за годишните карти за градски транспорт

България Преди 3 часа

От 1 януари 2026 г. ЦГМ премина към разплащане в евро

.

Банките ще работят извънредно в събота за обмяна на левове в евро

България Преди 3 часа

Банките ще осигурят допълнителен персонал и ясна организация на обслужването

<p>Принцеса Кейт на 44: Вдъхновяващото видео, което всички трябва да видят</p>

Принцеса Кейт разкри тайната на изцелението си, отбелязвайки своя рожден ден

Любопитно Преди 3 часа

Принцеса Кейт отбеляза 44-ти рожден ден с лично и емоционално видео от поредицата „Майка Природа“, в което разкри как природата ѝ помогна да се изцели и да намери вътрешен мир след борбата с рак. Светът се присъедини към празника с топли пожелания

Стресиращата битка за попечителство между Никол Кидман и Кийт Ърбан над дъщерите им

Стресиращата битка за попечителство между Никол Кидман и Кийт Ърбан над дъщерите им

Любопитно Преди 4 часа

Кидман се е борила усилено да има момичетата през по-голямата част от времето

Прокурори и следователи: Има политически натиск върху съдебната власт

Прокурори и следователи: Има политически натиск върху съдебната власт

България Преди 4 часа

Ето какво се посочва в позиция на Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България:

15 млн. евро ще струва на България домакинството на Giro d'Italia 2026

15 млн. евро ще струва на България домакинството на Giro d'Italia 2026

България Преди 4 часа

Решението за отпускане на средствата беше взето на заседание на МС

Цяла България е предупредена! Опасно време - сняг, дъжд и поледици в събота

Цяла България е предупредена! Опасно време - сняг, дъжд и поледици в събота

България Преди 4 часа

Предупрежденията са три за събота, 10 януари - за обилни валежи от дъжд, сняг и за образуване на поледици

<p>Андрю е получил 15 милиона лири от олигарх с корупционни връзки</p>

ВВС: Андрю е получил 15 милиона лири от олигарх с корупционни връзки

Свят Преди 4 часа

„Тези твърдения трябва да бъдат надлежно разследвани както от парламента, така и от съответните национални агенции. Никой не е над закона“

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg
1

НИМХ отчете най-сухото лято в историята

sinoptik.bg

Малко бягство всеки месец: Експерт разкри най-добрите дестинации за годината

Edna.bg

МОЛЕЦ с втори платинен албум

Edna.bg

Отложиха мач от Бундеслигата – вижте причината

Gong.bg

Гуардиола засипа с похвали ново попълнение

Gong.bg

Оранжеви и жълти кодове за дъжд, сняг и поледици в цяла България в събота

Nova.bg

Президентът обяви кога ще връчи първия мандат

Nova.bg