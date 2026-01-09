AI откри тяло на изчезнал алпинист в италианските Алпи

П ретърсването на отдалечени райони за изчезнали туристи може да отнеме на спасителите седмици, а понякога и месеци. Изкуственият интелект може да свърши работата за часове в някои случаи – и потенциално да спаси животи, предаде ВВС.

В италианския регион Пиемонт изчезна опитният 66-годишен алпинист и ортопедичен хирург Никола Ивалдо. Той тръгнал сам през септември 2024 г., без да сподели маршрута си. Колата му била намерена паркирана в Кастело ди Понтекианале, откъдето се предполагало, че е отишъл да изкачи Монвизо или Визолото – район, съвпадащ с последния сигнал от мобилния му телефон. Огромната площ за претърсване, със стотици километри пътеки и множество маршрути по скалистите склонове, затруднявала екипите, както обяснява Симоне Бобио от Планинската и спелеоложка спасителна служба на Пиемонт. Тъй като никой не го бил виждал по популярните маршрути, предполагало се, че е поел към по-отдалечени планински райони.

Над петдесет спасители претърсвали пеша и с хеликоптер близо седмица. С настъпването на ранния сняг, надеждата да го намерят жив изчезнала и търсенето било прекратено.

През юли 2025 г., след като снегът се стопил, търсенето на тялото на Ивалдо било възобновено с помощта на изкуствен интелект. Софтуерът анализирал хиляди снимки от дронове, заснети за пет часа, и идентифицирал потенциални места за търсене. Лошото време обаче забавило проверката им. Три дни по-късно, тялото на лекаря било открито на 3150 м. надморска височина на северния склон на Монвизо, на едно от местата, идентифицирани от изкуствения интелект, и извлечено с хеликоптер.

„Ключът беше червена каска, идентифицирана като обект от интерес от софтуера“, казва Бобио. Този тест демонстрира потенциала на технологията за бъдещи спасителни операции, въпреки че за Ивалдо е било твърде късно. Спасителните екипи се надяват да я използват заедно с традиционните методи за издирване на живи хора.

Дроновете са решаващ елемент, тъй като размерът и маневреността им позволяват да покриват труден терен и да осигуряват недостъпни за хеликоптери гледки.

„Събрахме цялата налична информация за терена от предишната мисия и проучихме пътеки за катерене, които може да са привлекли Ивалдо“, казва Саверио Изола, пилот на дрон и началник на планинската спасителна станция в Торино. Така идентифицирали приоритетни зони. Пилоти на дронове покрили 183 хектара, заснемайки над 2600 снимки с висока резолюция.

„До преди две години щяхме да анализираме тези снимки сами, всяка една от тях“, казва Изола. През 2023 г. започнали да експериментират със софтуер с изкуствен интелект, обучен да идентифицира аномалии, което позволява анализ на изображенията за няколко часа.

Изкуственият интелект прегледал снимките, идентифицирайки десетки потенциални аномалии за няколко часа. Селекцията обаче все още трябвало да бъде прецизирана с човешки експертизи. „Софтуерът може да реагира на различни неща, като парче пластмасов боклук или необичайно оцветена скала“, казва Изола. „Може дори да халюцинира някои неща. Затова все още трябваше да го стесним допълнително, като вземем предвид пътя, който Ивалдо, като много умел катерач, би могъл да е използвал.“

С човешка експертиза стеснили търсенето до три възможни местоположения, едно от които съдържало червен обект. На следващата сутрин дроновете потвърдили, че червеният обект е каската на Ивалдо, което довело до откриването на тялото му. Без AI, тялото можело да не бъде намерено.

„Софтуерът успя да засече червения цвят, въпреки че каската беше на сянка, когато беше направено изображението“, казва Бобио.

През 2021 г., полският софтуер SARUAV от Вроцлавския университет спасил изчезнал 65-годишен мъж, анализирайки 782 изображения за четири часа – счита се за първата пряка спасителна операция с такава система. Същият алгоритъм локализирал друго тяло в австрийските Алпи, а подобен софтуер от Обединеното кралство намерил изчезнал планинар в Шотландия през 2023 г.

Технологията има ограничения: дроновете са неефективни в гористи терени, гъста растителност или при слаба видимост, а съществуващият ии софтуер изисква фини настройки. Хърватски експерти отбелязват, че в техния карстов и залесен терен ии дава много подвеждащи резултати, тъй като сложният пейзаж обърква алгоритмите. „Ключът е да продължим да обучаваме системите за машинно обучение, които захранват тези алгоритми, за да подобрят тяхната точност при различни типове терен и условия“, казва Томаш Ниеджиелски, експерт по геоинформатика от Вроцлавския университет и ръководител на екипа, разработил софтуера SARUAV. „Най-подходящата област за използване на алгоритми като SARUAV е широкият, открит терен в дивата природа, където няма преобладаващо присъствие на хора и по-малък шанс алгоритъмът да произведе повече фалшиво положителни резултати“, казва Ниеджиелски.

Даниеле Джордан от Италианския изследователски институт за геохидрологична защита (IRPI) предупреждава за етични предизвикателства: „След като придобиете въздушни изображения, вие носите отговорност за това как ги използвате. Идентифицирането на човешки форми в изображения може да бъде правен проблем.“ Той си сътрудничи с Политехническия университет в Торино за разработване на по-точен алгоритъм с прецизно георефериране на подозрителни знаци. „Идеята ни е да разработим по-пълноценен софтуер, способен да анализира всички набори от данни от издирвателните дейности и да управлява екипите на терен и дроновете в рамките на една и съща система“, казва Джордан. „Бъдещото предизвикателство ще бъде интегрирането на тези сложни анализи директно на борда на дроновете и по време на полета за издирване и спасяване.“ Това може да позволи анализ на изображенията в реално време.

Други екипи, като този от Университета на Глазгоу, разработват системи за машинно обучение, симулиращи поведението на изгубени хора, за да създават карти на приоритетни зони за търсене, особено ефективни в гори. Такива алгоритми могат да станат важен инструмент за спасителните служби, потенциално спасявайки животи.