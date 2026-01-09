Какво представлява ракетата "Орешник", която Русия изстреля срещу Украйна

От мрачните дълбини на "Ел Еликоиде": Освобождават политически затворници от "камерата за изтезания" в Каракас

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с "Орешник“ в близост до Полша

Р усия съобщи в петък, че е изстреляла ракета "Орешник" по Украйна. Reuters пише какво трябва да знаем за това оръжие.

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с "Орешник“ в близост до Полша

Какво е "Орешник"?

"Орешник", чието име означава "лешник", е хиперзвукова балистична ракета със среден обсег, която Русия е използвала два пъти досега срещу Украйна, през ноември 2024 г. и в началото на 2026 г. При първия пуск ракетата е била оборудвана само с макетни бойни глави и е причинила ограничени щети, според украински източници.

Ако при нощната атака ракетата е носела експлозивни бойни глави, това ще бъде първият път, когато Русия използва "Орешник" с пълна разрушителна сила. Ударът е бил насочен към обекти, които Русия определи като критична инфраструктура в Украйна, въпреки че степента на нанесените щети не беше незабавно ясна.

What is the Oreshnik missile that Russia has fired at Ukraine? https://t.co/tSXA2twQ2V — The Straits Times (@straits_times) January 9, 2026

Какво е специалното на това оръжие?

Експертите посочват, че уникалната характеристика на "Орешник" е способността му да носи множество бойни глави, които могат едновременно да поразяват различни цели. Това е функция, която обикновено се свързва с междуконтиненталните балистични ракети (ICBM).

Ракетата е базирана на RS-26 "Рубеж", която Русия първоначално е разработила като междуконтинентална ракета.

Както при много руски оръжейни системи, "Орешник" може да носи както ядрени, така и конвенционални бойни глави, но за нощната атака няма данни да е използван ядрен компонент.

Украйна съобщи, че ракетата, изстреляна през 2024 г., е достигнала целта си за около 15 минути след старта от южна Русия и е развила скорост от около 13 600 км/ч (8 450 mph).

Руският президент Владимир Путин е заявил, че "Орешник" е невъзможно да бъде прихванат и има разрушителна мощ, сравнима с ядрената, дори когато е оборудван с конвенционална бойна глава. Някои западни експерти смятат, че тези твърдения са преувеличени. През декември 2024 г. един американски официален представител заяви, че оръжието не се възприема като "ключов фактор" на бойното поле, като го определя като експериментално и посочи, че Русия вероятно е разполагала само с малък брой такива ракети.

От 2024 г. Русия е започнала серийно производство на "Орешник" и го е доставила и на своя съюзник Беларус.

What is the Oreshnik missile that Russia has fired at Ukraine?https://t.co/WqsGzB3PmO — Economic Times (@EconomicTimes) January 9, 2026

Защо е използвана сега?

Руският военен министър заяви, че ракетата "Орешник" е изстреляна като ответен удар на това, което Москва определя като опит за украинска атака с дрон към една от резиденциите на Путин в Новгород, Северна Русия, в края на миналата година. Украйна отрича и твърди, че такъв инцидент не се е случил.

Преди това Путин е заплашвал да използва "Орешник", включително срещу "центрове за вземане на решения" в Киев, ако Украйна продължава да нанася удари по Русия с дългобойни западни оръжия, но до момента не е предприемал действия.

Нощната атака е насочена срещу област Лвов в западна Украйна, граничаща с Полша, член на НАТО. Украинският министър на външните работи я определи като "глобална заплаха", която изисква глобален отговор.

Ескалацията идва на фона на усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да убеди Русия и Украйна да се споразумеят за мирно решение, с което да бъде сложен край на войната, започнала с пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г.