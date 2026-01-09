САЩ превзеха още един танкер, свързан с Русия

С АЩ конфискуват танкера "Олина" в Карибско море, близо до Тринидад, предаде "Ройтерс", като се позова на американски представител.

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

Това е петият, свързан с Русия, задържан кораб, през последните седмици, а изземването му е част от усилията на Вашингтон да контролира износа на петрол от Венецуела.

САЩ атакуваха танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

"Олина", който според публичната база данни "Екуазис" (Equasis) е плавал под фалшив флаг на Източен Тимор, по-рано е отплавал от Венецуела и се е върнал в региона, след което е бил задържан, съобщи източник от корабоплавателния сектор.