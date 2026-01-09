Свят

САЩ превзеха още един танкер, свързан с Русия

Това е петият свързан с Русия, задържан кораб, през последните седмици

9 януари 2026, 16:03
САЩ превзеха още един танкер, свързан с Русия
Източник: AP/БТА

С АЩ конфискуват танкера "Олина" в Карибско море, близо до Тринидад, предаде "Ройтерс", като се позова на американски представител.

САЩ превзеха втори танкер от сенчестия флот на Русия днес, свързан с Венецуела

Това е петият, свързан с Русия, задържан кораб, през последните седмици, а изземването му е част от усилията на Вашингтон да контролира износа на петрол от Венецуела.

САЩ атакуваха танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

"Олина", който според публичната база данни "Екуазис" (Equasis) е плавал под фалшив флаг на Източен Тимор, по-рано е отплавал от Венецуела и се е върнал в региона, след което е бил задържан, съобщи източник от корабоплавателния сектор.

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
САЩ Танкер Олина Карибско море Венецуела Русия
Борисов: Ще върнем мандата за съставяне на правителство, хаосът и омразата между партиите ще станат още по-големи

Борисов: Ще върнем мандата за съставяне на правителство, хаосът и омразата между партиите ще станат още по-големи

Венецуела под контрола на САЩ – постижима цел или рецепта за катастрофа

Венецуела под контрола на САЩ – постижима цел или рецепта за катастрофа

Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Какво представлява ракетата

Какво представлява ракетата "Орешник", която Русия изстреля срещу Украйна

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

За пръв път от 1974 г. насам: Mercedes e „Автомобил на годината в Европа"

За пръв път от 1974 г. насам: Mercedes e „Автомобил на годината в Европа“

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Въпреки протестите Съветът на ЕС одобри сделката с Меркосур

Въпреки протестите Съветът на ЕС одобри сделката с Меркосур

Споразумението ще създаде огромен пазар от над 700 милиона души

AI откри тяло на изчезнал алпинист в италианските Алпи

AI откри тяло на изчезнал алпинист в италианските Алпи

Софтуер анализира хиляди снимки от дронове и идентифицира потенциални места за търсене

ЦГМ с важна информация за годишните карти за градски транспорт

ЦГМ с важна информация за годишните карти за градски транспорт

От 1 януари 2026 г. ЦГМ премина към разплащане в евро

Зад удара с „Орешник" край Полша – какво цели Путин?

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с "Орешник" в близост до Полша

"Това е оръжие, с което Путин не за първи път заплашва Запада", отбелязва Юрий Игнат

Банките ще работят извънредно в събота за обмяна на левове в евро

Банките ще осигурят допълнителен персонал и ясна организация на обслужването

Полицията издирва 38-годишна жена от Украйна

Полицията издирва 38-годишна жена от Украйна

По данни на нейни близки телефонът ѝ е изключен от последния ден на миналата година

Стресиращата битка за попечителство между Никол Кидман и Кийт Ърбан над дъщерите им

Стресиращата битка за попечителство между Никол Кидман и Кийт Ърбан над дъщерите им

Кидман се е борила усилено да има момичетата през по-голямата част от времето

Прокурори и следователи: Има политически натиск върху съдебната власт

Прокурори и следователи: Има политически натиск върху съдебната власт

Ето какво се посочва в позиция на Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България:

15 млн. евро ще струва на България домакинството на Giro d'Italia 2026

15 млн. евро ще струва на България домакинството на Giro d'Italia 2026

Решението за отпускане на средствата беше взето на заседание на МС

Какви ресурси има Венецуела - освен най-големите запаси от нефт в света?

Какви ресурси има Венецуела - освен най-големите запаси от нефт в света?

Венецуела разполага с най-големите нефтени резерви в света, деветите по големина запаси на природен газ и обширни неизползвани минерални ресурси, включително злато

Цяла България е предупредена! Опасно време - сняг, дъжд и поледици в събота

Цяла България е предупредена! Опасно време - сняг, дъжд и поледици в събота

Предупрежденията са три за събота, 10 януари - за обилни валежи от дъжд, сняг и за образуване на поледици

Андрю е получил 15 милиона лири от олигарх с корупционни връзки

ВВС: Андрю е получил 15 милиона лири от олигарх с корупционни връзки

„Тези твърдения трябва да бъдат надлежно разследвани както от парламента, така и от съответните национални агенции. Никой не е над закона"

Неверните твърдения на Тръмп за убийството в Минеаполис

Неверните твърдения на Тръмп за убийството в Минеаполис

В Минеаполис служител на имиграционната служба ICE застреля 37-годишна жена

"Алианс за права и свободи" подаде документи за официална регистрация като политическа партия

"Алианс за права и свободи" подаде документи за официална регистрация като политическа партия

От формацията заявяват, че регистрацията отразява ясната им воля да изградят модерна, демократична и отговорна формация

Арестуваха 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетна

Арестуваха 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетна в Благоевградско

Смята се, че за целта той използвал сила и положение на зависимост

Одобриха създаването на нова детска болница в Бургас

Одобриха създаването на нова детска болница в Бургас

Лечебното заведение ще носи името "Св. Анастасия"

