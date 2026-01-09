Свят

Арестуваха мъж за кражба на над 100 човешки останки от гробище

Полицията е задържала мъжа на местопрестъплението

9 януари 2026
Арестуваха мъж за кражба на над 100 човешки останки от гробище
Източник: istock

В ластите във Филаделфия арестуваха мъж за кражба на човешки останки от поне 100 души, които заподозреният е държал в мазето си, предаде New York Post

Полицаите заявиха, че арестът във вторник вечерта, 6 януари, е кулминацията на едномесечно разследване на кражби от гробището Маунт Морая, където най-малко 26 мавзолея и крипти са били разбити от началото на ноември.

Следователите по-късно претърсиха дома и склада  на Джонатан Крист Герлах, 34 г., и съобщиха, че са открили над 100 човешки черепа, кости, мумифицирани ръце и крака, два торса и други скелетни останки.

„Те бяха в различни състояния. Някои от тях висяха, така да се каже. Някои от тях бяха сглобени, някои бяха просто черепи на рафт“, каза окръжният прокурор на окръг Делауеър Танер Раус.

Повечето от тях са били в мазето, заявиха властите, и са възстановили също бижута, за които се смята, че са свързани с гробовете. В един случай пейсмейкър все още е бил прикрепен.

Герлах е атакувал мавзолеи и подземни крипти в гробището от 1855 г. То се смята за най-голямото изоставено гробище в страната и е дом на приблизително 150 000 гробни места.

Полицията разследва поредицата от кражби, когато следовател провери номерата на автомобила на Герлах и установи, че той е бил близо до Йийдън многократно през периода, когато са станали кражбите. Властите заявиха, че вломите са били съсредоточени върху запечатани крипти и мавзолеи, съдържащи по-стари останки, които са били разбити или е била повредена каменна зидария, за да се достигне вътре.

Той е бил арестуван, докато се е връщал към колата си с лост, съобщи полицията, и конопен чувал, в който полицаите са открили мумифицирани останки, три черепа и други кости.

Герлах заяви пред разследващите, че е взел около 30 човешки останки и им е показал гробовете, от които е крал, съобщи полицията.

„Предвид огромния мащаб на това, което разглеждаме, и пълната липса на разумно обяснение, е трудно да се каже точно какво се е случило в момента. Опитваме се да разберем“, каза Раус пред репортери.

Герлах е обвинен за гавра с труп и за кражба, заедно с множество обвинения за оскверняване на публичен паметник, оскверняване на свещен предмет, оскверняване на историческо гробище и взлом.

Той е задържан под гаранция от 1 милион долара.

Източник:  New York Post    
Кражба на гробове Човешки останки Черепи Джонатан Крист Герлах Гробище Маунт Морая Мазе с останки Филаделфия Оскверняване на гробове Арест Мавзолеи
