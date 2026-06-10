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Непознатата история на САЩ '94

Защо Световното първенство в САЩ, състояло се през 1994 г., е сочено за едно от най-важните в историята на футбола

Русалин Венев Русалин Венев

10 юни 2026, 12:09
Непознатата история на САЩ '94
Източник: iStock

Л ятото на 1994 г. несъмнено е сред най-великите моменти в историята на българския спорт. Тогава националният ни отбор по футбол постига нещо невероятно, класирайки се на четвърто място на Световното първенство по футбол в САЩ. Впечатляващите победи, които възпитаниците на треньора Димитър Пенев постигат над отбори като Аржентина и Германия, са само част от причините, поради които Мондиалът привлича огромно внимание. Той е белязан и от редица скандали и шокиращи събития, които и до днес не спират да са обект на разпалени дебати.

Необходими промени

В навечерието на първенството в САЩ, играчите, които участват в него, подписват т. нар. „Декларация за феърплей“, ангажирайки се да спазват правилата и да уважават противниците си. Това е част от плана на ФИФА да възстанови репутацията на футбола като „красива игра“. Причината е предходният Мондиал, състоял се през 1990 г. в Италия. Надпреварата остава в историята с рекордно ниския брой отбелязани голове, както и критиките, че мачовете са били неприятни за гледане, тъй като са изобилствали от умишлени нарушения, симулации и губене на време, а основен акцент е била защитата. Показателни са думите на световноизвестния уругвайски журналист и писател Едуардо Галеано, според когото Световното първенство в Италия е преминало под знака на „скучен футбол без капка дързост или красота“.

Всичко това не остава незабелязано от ФИФА – в техническия доклад на управляващия орган на организацията дори се отбелязва, че победата на ФРГ над Аржентина с 1:0 на финала е „ужасна реклама на футболната игра“. Така, ръководството на организацията решава да вземе мерки, като дори е съставена специална комисия, в която влизат бивши играчи и треньори. Това води до някои промени, които целят да направят футболните сблъсъци по-интересни. Една от тях е увеличаването на точките, които отборите получават за победа, от две на три. Освен това се реформира и правилото за засада, целта на което е да се даде по-голяма свобода на нападателите, опитващи се да вкарат гол. Съдиите пък са инструктирани да бъдат по-стриктни и да наказват всяко нарушение.

Най-съществената промяна, обаче, е друга – въвежда се забрана вратарите да хващат топката с ръце, ако техен съотборник им я подаде с крак. Според редица експерти това правило революционизира играта, тъй като затруднява губенето на време. В резултат на всичко това, по време на Мондиала през 1994 г. са отбелязани значително повече голове, а в техническия си доклад ФИФА подчертава, че първенството е „било много по-добро от това в Италия…с повече голове, по-малко нарушения и по-атакуваща игра“. Освен това са опровергани твърденията, появили се преди началото на надпреварата, според които в САЩ има малко футболни фенове и стадионите ще останат почти празни. Фактите сочат, че е поставен рекорд по посещаемост, като на мачовете присъстват близо 3,6 млн. души. 

Между политиката и футбола

Световното първенство в САЩ има голямо значение и от гледна точка на международната политика, тъй като бележи прехода от продължилата десетилетия Студена война и съперничеството между Изтока и Запада към ерата на глобализацията и американската хегемония. След разпадането на СССР, Мондиалът е първото събитие от такъв мащаб, което се провежда в Съединените щати. Неговите организатори се стремят да демонстрират триумфа на западния капитализъм и либералната демокрация, използвайки т. нар. „мека сила“ и обединявайки света чрез комерсиалния блясък на зрелищния турнир. Освен това, своя дебют като независима държава прави Русия, която иска да покаже, че е готова да продължи напред след краха на СССР.

За пръв път от 1938 г. в първенството участва и общ германски отбор (след обединението на ФРГ и ГДР през 1990 г.). Саудитска Арабия е още един дебютант, като дори успява да достигне осминафиналите. Така започва дългия процес по подобряването на имиджа на кралството в международен план с помощта на спорта. Не на последно място, до 1994 г. интересът към футбола в САЩ е малък. Чрез организирането на Мондиала, ФИФА и Вашингтон на практика дават началото на комерсиализацията на този спорт. Корпорации като „Кока-Кола“, „Макдоналдс“ и „Мастъркард“ използват събитието, за да навлязат на новооткритите пазари в Източна Европа и Азия. 

Убийството на Андрес Ескобар

В навечерието на Мондиала в САЩ, един от отборите, които предизвикват най-голям интерес, е този на Колумбия. Някои експерти, включително и футболната легенда Пеле, дори поставят тима сред фаворитите за спечелването на надпреварата. Това не е особено изненадващо. Колумбия е на четвърто място в ранглистата на ФИФА, като запалянковците по цял свят са впечатлени от отбора след убедителната победа с 5:0, която постига при гостуването си на Аржентина. Мачът е от решаващо значение (победителят се класира директно за Световното първенство), а след края на срещата феновете на домакините изпращат с аплодисменти противниковите играчи.

Възходът на футбола в Колумбия всъщност започва още през 80-те години на миналия век, когато наркобосът Пабло Ескобар и неговите съперници влагат огромни средства в този спорт. Очаквано, резултатите не закъсняват. През 1989 г. „Атлетико Насионал“ (Меделин) печели Копа Либертадорес, ставайки първия колумбийски тим, триумфирал в най-силния клубен шампионат на Южна Америка. По това време там играе Андрес Ескобар. Известен с прякора „Футболния джентълмен“, той е смятан за един от най-талантливите защитници в световен мащаб, а преди първенството в САЩ става ясно, че е подписал предварителен договор с италианския гранд „Милан“. Всички очакват от

него да бъде сред лидерите на Колумбия и да демонстрира класата си по време на най-важното футболно събитие. Още в първия си мач, обаче, южноамериканския отбор претърпява поражение от Румъния. В резултат, от цяла Колумбия започват да валят заплахи към футболистите. Втората среща се превръща в истински кошмар, като Ескобар си вкарва автогол, а тимът му записва второ поражение, този път от САЩ. Така, Колумбия отпада от Мондиала още в груповата фаза.

Тук трябва да се отбележи, че по това време страната е в плен на непрестанни кръвопролития и ожесточени сблъсъци между престъпни групировки след смъртта на Пабло Ескобар. Ситуацията в Меделин е особено критична. Градът е сред най-опасните места в цял свят, а убийствата са ежедневие. След завръщането си в Колумбия, националният отбор продължава да получава смъртни заплахи, което притеснява мнозина. Въпреки това, на 2 юли Андрес Ескобар решава да излезе със свои приятели и да посети известно заведение в Меделин. Футболистът си тръгва в 3 часа през нощта и се отправя към паркинга, за да се качи в автомобила си. Там, обаче, е причакан от бодигардове на някои влиятелни наркобосове. Сред тях е Умберто Муньос, който прострелва Ескобар шест пъти. Твърди се, че след всеки изстрел той крещи „Гол“, напомняйки на жертвата си за злощастния автогол. Убиецът е арестуван и осъден на 43 години затвор, но впоследствие присъдата му е намалена и той е освободен предсрочно през 2005 г.

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Автор: Русалин Венев
Световно първенство по футбол 1994 Български национален отбор по футбол Христо Стоичков ФИФА футболни правила САЩ 94 Андрес Ескобар колумбийски футбол спортна история глобализация
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