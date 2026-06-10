Непознатата история на САЩ '94

Л ятото на 1994 г. несъмнено е сред най-великите моменти в историята на българския спорт. Тогава националният ни отбор по футбол постига нещо невероятно, класирайки се на четвърто място на Световното първенство по футбол в САЩ. Впечатляващите победи, които възпитаниците на треньора Димитър Пенев постигат над отбори като Аржентина и Германия, са само част от причините, поради които Мондиалът привлича огромно внимание. Той е белязан и от редица скандали и шокиращи събития, които и до днес не спират да са обект на разпалени дебати.

One of the big shocks at USA '94 came when Germany fell to a 2-1 defeat at the hands of Bulgaria.



Many observers claim that at the 1994 World Cup, God himself was Bulgarian.



His name was Hristo Stoichkov, one of the best players at the tournament. pic.twitter.com/TAeh9nE5gq — Football Heritage (@footyheritage) April 6, 2026

Необходими промени

В навечерието на първенството в САЩ, играчите, които участват в него, подписват т. нар. „Декларация за феърплей“, ангажирайки се да спазват правилата и да уважават противниците си. Това е част от плана на ФИФА да възстанови репутацията на футбола като „красива игра“. Причината е предходният Мондиал, състоял се през 1990 г. в Италия. Надпреварата остава в историята с рекордно ниския брой отбелязани голове, както и критиките, че мачовете са били неприятни за гледане, тъй като са изобилствали от умишлени нарушения, симулации и губене на време, а основен акцент е била защитата. Показателни са думите на световноизвестния уругвайски журналист и писател Едуардо Галеано, според когото Световното първенство в Италия е преминало под знака на „скучен футбол без капка дързост или красота“.

Всичко това не остава незабелязано от ФИФА – в техническия доклад на управляващия орган на организацията дори се отбелязва, че победата на ФРГ над Аржентина с 1:0 на финала е „ужасна реклама на футболната игра“. Така, ръководството на организацията решава да вземе мерки, като дори е съставена специална комисия, в която влизат бивши играчи и треньори. Това води до някои промени, които целят да направят футболните сблъсъци по-интересни. Една от тях е увеличаването на точките, които отборите получават за победа, от две на три. Освен това се реформира и правилото за засада, целта на което е да се даде по-голяма свобода на нападателите, опитващи се да вкарат гол. Съдиите пък са инструктирани да бъдат по-стриктни и да наказват всяко нарушение.

Най-съществената промяна, обаче, е друга – въвежда се забрана вратарите да хващат топката с ръце, ако техен съотборник им я подаде с крак. Според редица експерти това правило революционизира играта, тъй като затруднява губенето на време. В резултат на всичко това, по време на Мондиала през 1994 г. са отбелязани значително повече голове, а в техническия си доклад ФИФА подчертава, че първенството е „било много по-добро от това в Италия…с повече голове, по-малко нарушения и по-атакуваща игра“. Освен това са опровергани твърденията, появили се преди началото на надпреварата, според които в САЩ има малко футболни фенове и стадионите ще останат почти празни. Фактите сочат, че е поставен рекорд по посещаемост, като на мачовете присъстват близо 3,6 млн. души.

The USA '94 Opening Ceremony 🇺🇸 pic.twitter.com/c9Wm5K3YPW — 90s Football (@90sfootball) May 13, 2024

Между политиката и футбола

Световното първенство в САЩ има голямо значение и от гледна точка на международната политика, тъй като бележи прехода от продължилата десетилетия Студена война и съперничеството между Изтока и Запада към ерата на глобализацията и американската хегемония. След разпадането на СССР, Мондиалът е първото събитие от такъв мащаб, което се провежда в Съединените щати. Неговите организатори се стремят да демонстрират триумфа на западния капитализъм и либералната демокрация, използвайки т. нар. „мека сила“ и обединявайки света чрез комерсиалния блясък на зрелищния турнир. Освен това, своя дебют като независима държава прави Русия, която иска да покаже, че е готова да продължи напред след краха на СССР.

За пръв път от 1938 г. в първенството участва и общ германски отбор (след обединението на ФРГ и ГДР през 1990 г.). Саудитска Арабия е още един дебютант, като дори успява да достигне осминафиналите. Така започва дългия процес по подобряването на имиджа на кралството в международен план с помощта на спорта. Не на последно място, до 1994 г. интересът към футбола в САЩ е малък. Чрез организирането на Мондиала, ФИФА и Вашингтон на практика дават началото на комерсиализацията на този спорт. Корпорации като „Кока-Кола“, „Макдоналдс“ и „Мастъркард“ използват събитието, за да навлязат на новооткритите пазари в Източна Европа и Азия.

Suspect killed 32 years after Colombian soccer star Andres Escobar murdered following mistake in game against U.S. https://t.co/adVlMopRBF — CBS News (@CBSNews) February 7, 2026

Убийството на Андрес Ескобар

В навечерието на Мондиала в САЩ, един от отборите, които предизвикват най-голям интерес, е този на Колумбия. Някои експерти, включително и футболната легенда Пеле, дори поставят тима сред фаворитите за спечелването на надпреварата. Това не е особено изненадващо. Колумбия е на четвърто място в ранглистата на ФИФА, като запалянковците по цял свят са впечатлени от отбора след убедителната победа с 5:0, която постига при гостуването си на Аржентина. Мачът е от решаващо значение (победителят се класира директно за Световното първенство), а след края на срещата феновете на домакините изпращат с аплодисменти противниковите играчи.

Възходът на футбола в Колумбия всъщност започва още през 80-те години на миналия век, когато наркобосът Пабло Ескобар и неговите съперници влагат огромни средства в този спорт. Очаквано, резултатите не закъсняват. През 1989 г. „Атлетико Насионал“ (Меделин) печели Копа Либертадорес, ставайки първия колумбийски тим, триумфирал в най-силния клубен шампионат на Южна Америка. По това време там играе Андрес Ескобар. Известен с прякора „Футболния джентълмен“, той е смятан за един от най-талантливите защитници в световен мащаб, а преди първенството в САЩ става ясно, че е подписал предварителен договор с италианския гранд „Милан“. Всички очакват от

него да бъде сред лидерите на Колумбия и да демонстрира класата си по време на най-важното футболно събитие. Още в първия си мач, обаче, южноамериканския отбор претърпява поражение от Румъния. В резултат, от цяла Колумбия започват да валят заплахи към футболистите. Втората среща се превръща в истински кошмар, като Ескобар си вкарва автогол, а тимът му записва второ поражение, този път от САЩ. Така, Колумбия отпада от Мондиала още в груповата фаза.

Тук трябва да се отбележи, че по това време страната е в плен на непрестанни кръвопролития и ожесточени сблъсъци между престъпни групировки след смъртта на Пабло Ескобар. Ситуацията в Меделин е особено критична. Градът е сред най-опасните места в цял свят, а убийствата са ежедневие. След завръщането си в Колумбия, националният отбор продължава да получава смъртни заплахи, което притеснява мнозина. Въпреки това, на 2 юли Андрес Ескобар решава да излезе със свои приятели и да посети известно заведение в Меделин. Футболистът си тръгва в 3 часа през нощта и се отправя към паркинга, за да се качи в автомобила си. Там, обаче, е причакан от бодигардове на някои влиятелни наркобосове. Сред тях е Умберто Муньос, който прострелва Ескобар шест пъти. Твърди се, че след всеки изстрел той крещи „Гол“, напомняйки на жертвата си за злощастния автогол. Убиецът е арестуван и осъден на 43 години затвор, но впоследствие присъдата му е намалена и той е освободен предсрочно през 2005 г.

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