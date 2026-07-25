Осуетиха атентат срещу синагога край Париж, задържаха шестима души

Ф ренските антитерористични власти задържаха шестима души по подозрение в подготовка на нападение срещу синагога в парижкото предградие Сарсел. Новината потвърдиха от антитерористичния отдел на френската прокуратура, като се очаква срещу арестуваните официално да бъдат повдигнати обвинения.

Soupçons de projet d'attaque visant une synagogue à Sarcelles: six hommes présentés à la justicehttps://t.co/SZwUpfEaq6 — BFM (@BFMTV) July 25, 2026

Разследването и последвалите арести са резултат от операция, започнала на 12 юли 2026 г. Тогава властите евакуираха превантивно около 300 души от района на Сарсел заради открит в близост до еврейския храм подозрителен автомобил.

От френската прокуратура уточниха, че осуетеният план за нападение е пряко свързан с ислямски екстремизъм. Самоличността на задържаните към момента не се съобщава.