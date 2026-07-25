Нидерландия въвежда точкова система за опасно шофиране

П олицията, прокуратурата и Министерството на правосъдието в Нидерландия затягат мерките срещу опасните шофьори с въвеждането на нова система за наказателни точки. Всеки заловен да коментира по телефона, да кара без колан или да шофира след употреба на алкохол ще получава точки към стандартната глоба, като при натрупване на определен брой нарушителите ще подлежат на специален мониторинг. Новината бе съобщена от институциите пред нидерландската телевизия RTL News.

Целта на новата система е да осигури механизъм за проследяване и контрол над групата от упорити рецидивисти, които продължават да нарушават правилата, без да се влияят от финансовите санкции или отнемането на шофьорските книжки.

Netherlands to implement points system for unsafe driving https://t.co/XUsJEXj8jc — NL Times (@NL_Times) July 24, 2026

Как функционира точковата система?

Системата засяга абсолютно всички участници в движението по пътищата, а натрупването на точки зависи от тежестта на извършеното провинение:

Леки и средни нарушения: За използване на мобилен телефон по време на управление или шофиране без поставен предпазен колан се налага 1 наказателна точка в допълнение към паричната глоба.

За използване на мобилен телефон по време на управление или шофиране без поставен предпазен колан се налага 1 наказателна точка в допълнение към паричната глоба. Тежки нарушения и престъпления: За причиняване на сериозно пътнотранспортно произшествие, шофиране под въздействието на алкохол или управление без шофьорска книжка се присъждат 2 или 3 наказателни точки.

За причиняване на сериозно пътнотранспортно произшествие, шофиране под въздействието на алкохол или управление без шофьорска книжка се присъждат 2 или 3 наказателни точки. Списък с рецидивисти: При събиране на 6 точки в рамките на една година шофьорът официално попада в специален списък с рецидивисти и ще бъде обект на засилено наблюдение и таргетирани проверки от полицията.

Портрет на нарушителите: Предимно млади мъже

Анализ на данните от Централното статистическо бюро показва, че ако новата система бе прилагана през миналата година, общо 29 720 души щяха да преминат прага от 6 точки и да попаднат в списъка.

Статистиката разкрива, че системните нарушители са предимно млади мъже, докато жените представляват едва 5% от общия брой. Тревожен е и фактът, че през изминалата година 2650 от рецидивистите са били непълнолетни под 18 години, а всеки осми от групата вече е имал предишна присъда за пътно нарушение.

От полицията подчертават, че тези шофьори представляват пряка заплаха за останалите участници в движението. Новата точкова система ще позволи на контролните органи да ги идентифицират по-лесно и да ги търсят по-активно на пътя.