Нова руска крилата ракета сее терор в Украйна

З а да атакуват украинските градове, руските сили все по-често използват новата крилата ракета "Бандерол" — разработка на санкционираната компания "Кронщат", предава "Фокус".

Град Харков е сред най-често засяганите от изстрелванията на ракетата през последните месеци, като руснаците го атакуват с нея почти всеки ден, пише изданието.

''Бандерол'' е нова оперативно-тактическа руска крилата ракета от типа С8000, разработена от санкционираната компания "Кронщат". Според украинското разузнаване, компанията използва, наред с други неща, чуждестранни компоненти за създаването ѝ.

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Ракетата "Бандерол" е способна да поразява цели на разстояние до 500 км, развивайки скорост от около 500 км/ч (максимална скорост - 650 км/ч). Тя е оборудвана с бойна глава с тегло около 150 кг и използва авиационен керосин като гориво. Ракетата е с реактивен двигател SW800Pro, произведен в Китай. Дължината и е 5 метра, с размах на крилата 2,2 метра и диаметър на тялото 30 см. Основното ѝ предимство е много ниската цена.

Една от характеристиките на "Бандерол" е способността да прави завои с по-малък радиус от другите руски крилати ракети, като същевременно запазва характерната си траектория на полета.

Руските сили разполагат с оръжието от 2024 г., като основен носител е ударният дрон "Орион", но то се адаптира и за хеликоптери Ми-28Н, и за бомбардировачи Су-24.

За първи път използването на "Бандерол" стана известно през април миналата година при атаки срещу Одеска област. През юни и юли тази година Русия интензивно атакува Харков, Одеса, техните предградия и града Изюм, причинявайки жертви, десетки ранени и щети по цивилна инфраструктура отново с новата си ракета.

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По-рано миналата година украинският президент Володимир Зеленски въведе нови санкции срещу физически и юридически лица, доставящи компоненти на АД "Кронщат" за производството на боеприпаси, използвани за създаването на "Бандерол".

Ракетата рядко се използва на фронта, тъй като ѝ липсват скорост, прецизност и поразяваща сила. За сметка на това обаче ниската ѝ цена я прави отлично оръжие срещу големи стационарни цели, като украинските градове. Така че наред с дроновете "Геран-2", ракетите ''Бандерол'' се превръщат в предпочитано средство за тероризиране на цивлното украинско население.