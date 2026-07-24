Тръмп: Благодаря Ви, министър-председателю Радев!

"Благодаря Ви, министър-председателю Радев! България подкрепя Тръмп, одобрява подкрепата за американска военновъздушна база въпреки заплахите от Иран."

Това написа в социалната си мрежа Трут сошъл президентът на САЩ Донлад Тръмп по повод разполагането на американски самолети в авиобазата "Безмер", въпреки протеста на Техеран, откъдето изпратиха нота до българското външно министерство.

Днес жители на село Безмер, на областния град Ямбол и на близки населени места излязоха на протест срещу разполагането на американски самолети цистерни в местната авиобаза. Хората се събраха на пътя, свързващ селото с военното летище. На мястото беше и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който каза пред БТА, че е там, за да разяснява на хората за взетото от правителството и от Народното събрание решение.

Хората от Безмер с подписка и закана за протест заради американските самолети в авиобазата

Сред протестиращите бяха двамата заместник-кметове на община Тунджа, на чиято територия е авиобазата – Тодор Налбантов и Пламен Петров.

Протестът беше организиран през социалните мрежи от жители на Безмер и близки села. На място имаше полицейско присъствие. Протестът беше заявен предварително пред органите на местната власт.

Източник: БТА

Освен жители на населени места от региона, в акцията участваха и представители на политически партии, включително хора, дошли от София.

По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов бяха в Областната администрация на Ямбол, за да разговарят с кметове на общини и населени места от региона.

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"България не е мишена, няма и да бъде мишена, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.

"Американските самолети няма да пристигнат днес, може би другата седмица", поясни министърът на отбраната. Той добави, че крайният срок на тяхното пребиваване в страната остава 1 октомври.

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"За всяка друга промяна в срокове или брой самолети и военнослужещи ще е необходимо друго решение на парламента", посочи Стоянов.

Източник: БТА

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов каза, че лично той няма страхове по повод разполагането на американски самолети в авиобаза "Безмер".

"Надявам се кметовете да получиха своите ясни отговори и да са една идея по-спокойни", подчерта Керязов.

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"Аз лично се чувствам малко по-спокоен, министърът на отбраната ни увери, че са взети възможно най-високите мерки за сигурност в държавата", коментира кметът на Безмер Росен Русев.

Източник: БТА

Припомняме, че в сряда Народното събрание разреши пребиваването на територията на България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, и разполагането им в авиационна база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 година. Вносител на предложението бе Министерският съвет.

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Проектът на решение подкрепиха 136-ма депутати – от парламентарните групи на "Прогресивна България" (ПБ) – 121, и от ДПС – 15. Против бяха 13 депутати – групата на "Възраждане" и един от ПБ. Въздържаха се двама народни представители – от ПБ. ГЕРБ – СДС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" не участваха в гласуването.