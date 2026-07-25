Огнен ад в Европа: Над 250 000 души евакуирани заради пожарите във Франция и Испания

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П овече от 250 000 души във Франция и Испания бяха принудени да напуснат домовете си, след като опустошителни горски пожари продължават да бушуват дни наред. Силните ветрове и екстремно високите температури сериозно затрудняват усилията на противопожарните служби, а френските власти обявиха ситуацията за „напълно безпрецедентна“, пише ВВС.

Огнен ад в Западна Европа: Франция евакуира с лодки цял полуостров, Испания обяви извънредно положение

Във Франция бушуват над 30 активни огнища. Най-тежко засегнати са югозападните региони Жиронда и Ланд, където около 200 000 души вече са евакуирани. Стихията бързо се придвижва към град Бордо, като димът и гъстата пепел вече покриват редица населени места.

BREAKING: Wildfires force more than 200,000 in total to flee in France and Spain, authorities say pic.twitter.com/AWo9ubvL0E — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 25, 2026

Френският президент Еманюел Макрон свика извънредно заседание на правителството. Властите мобилизираха военни сили, които да помагат на пожарникарите с прокарването на противопожарни просеки и разчистването на суха растителност. Поради кризата, финалният етап на колоездачната обиколка „Тур дьо Франс“ бе съкратен от 133 на 89 км, за да се пренасочат полицаи и спасителни екипи към засегнатите зони.

Извънредно положение и жертва в Испания

В Испания бе обявено извънредно положение. Близо 60 000 души от областите около Мадрид и Авила са евакуирани, а над 28 000 остават блокирани по домовете си. Президентът на региона Мадрид Изабел Диас Аюсо нарече ситуацията „най-тежкия пожар в историята на областта“.

Във Валенсия властите потвърдиха смъртта на 70-годишен мъж, намерен от пожарникарите в изгорялата му кола в дерето Салт де л'Айгуа край Манисес.

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Испанският премиер Педро Санчес предупреди, че предстоят сложни дни, като отбеляза, че от началото на годината в страната са изгорели 130 000 хектара земя — цифра, значително надвишаваща средното за последното десетилетие. Във Франция изгорелите площи вече надхвърлят 98 000 хектара.

More than 250,000 flee wildfires in France and Spain https://t.co/W2pit6KV2a — BBC News (World) (@BBCWorld) July 25, 2026

Европа се мобилизира

Стихията засяга и други части на континента. В Италия са регистрирани над 350 пожара на остров Сицилия, а в Шотландия спасителните служби обявиха извънредно положение заради пожар в Националния парк „Кернгормс“, който гори от 10 дни.

Europe is BURNING - More than 220,000 people have been evacuated due to wildfires in France and Spain https://t.co/PxWplSrRmU pic.twitter.com/0XE9bzu4Ae — Adam Scott (@chefcascottccc) July 25, 2026

Европейският съюз задейства Механизма за гражданска защита. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди, че флотилия от 11 противопожарни самолета и хеликоптера вече е изпратена в подкрепа на Франция и Испания. Помощ оказват специализирани екипи и техника от Хърватия, Португалия, Чехия, Словакия и Румъния.

Еврокомисарят по управление на кризи Хаджа Лахбиб предупреди, че щетите от горските пожари през този сезон вероятно ще поставят нов черен рекорд за Европа, тъй като синоптиците прогнозират следваща вълна от опасни горещини.