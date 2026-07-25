България

Бойко Борисов се срещна с ръководството на ГЕРБ-Шумен в „Двора на кирилицата“ в Плиска

Партийният лидер акцентира върху обновяването на местните структури и значението на инвестициите в културно-историческото наследство

Стела Христова Стела Христова

25 юли 2026, 17:21
Бойко Борисов се срещна с ръководството на ГЕРБ-Шумен в „Двора на кирилицата“ в Плиска
Източник: БГНЕС

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе работна среща с ръководството на областната структура на партията в Шумен, за да обсъдят организационната работа, състоянието на общинските звена и предстоящите задачи. В социалните мрежи Борисов съобщи, че фокусът на разговора е бил върху обновяването и развитието на местните организации, които по думите му са в основата на доверието към партията.

Домакин на срещата беше културно-историческият комплекс „Дворът на кирилицата“ в първата българска столица Плиска, създаден от Карен Алексанян. Лидерът на ГЕРБ подчерта, че това е уникално по рода си място в световен мащаб, посветено на българската азбука, и че съхраняването на историята е ключът към запазване на националната ни идентичност.

Борисов припомни, че по време на управленията на ГЕРБ са били осигурени държавни средства за подобряване на пътната мрежа и инфраструктурата около Плиска, Голямата базилика и „Двора на кирилицата“, за да се улесни достъпът за туристи. Според него инвестициите в подобни обекти не само съхраняват историческата памет, но и подпомагат местната икономика и туристическия сектор.

В заключение лидерът на ГЕРБ заяви, че комплексът притежава потенциал да привлича посетители от целия свят и че трябва да заеме трайно място в образователните и туристическите програми за български ученици и чуждестранни гости.

Редактор: Стела Христова
Източник: Теодора Цанева/БТА    
Бойко Борисов ГЕРБ Плиска Дворът на кирилицата Кирилица Национална идентичност Туризъм
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