България

Разкъсани колани и липсващи документи: Проверки разкриха нередности при парасейлинга по Черноморието

Инспекторите дадоха между 7 и 10 дни на операторите да отстранят нередностите, проверките продължават

Стела Христова Стела Христова

25 юли 2026, 17:54
Разкъсани колани и липсващи документи: Проверки разкриха нередности при парасейлинга по Черноморието
Източник: Pixabay

Г лавна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ извършиха извънредни проверки във водни бази по Българското Черноморие, в които се предлага услугата „парасейлинг“, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Започнаха засилени проверки на водните атракции по Черноморието

При инспекцията на техническото оборудване, използвано за атракциона във водните бази, бяха констатирани някои несъответствия. Сред установените дефекти са закъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и производител, както и извършен неоторизиран ремонт на една от тях. При обезопасителните колани (сбруя) също бяха открити липсващи, заличени или недобре четливи маркировки. Три от парашутите бяха без необходимата съпътстваща документация, информират от ведомството. 

На управителите на съоръженията са издадени конкретни предписания за отстраняване на нарушенията. В рамките на една седмица следва да бъдат изпълнени всички изисквания на контролните органи относно техническото оборудване, а в срок до 10 дни – да се осигури пълният комплект документи за парашутите. 

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Днес контролните действия продължават с още 5 извънредни проверки в обекти по Черноморието.

Спазването на стандартите за безопасност е безкомпромисен приоритет на Министерството на транспорта и съобщенията, като инспекциите във водните бази ще продължат до края на летния сезон, посочват от ведомството.

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В средата на юли Министерството на транспорта и съобщенията публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за плаването на яхти, лодки и други плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечение, както и за предоставянето на водноатракционни услуги. От Министерството посочиха тогава, че промените имат за цел да приведат подзаконовата уредба в съответствие с новия Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност. Проектът предвижда и по-строги изисквания за предлагането на парасейлинг и услугата „водна шейна“.

Редактор: Стела Христова
Източник: Екатерина Тотева/БТА    
Парасейлинг Проверки Черноморие Безопасност Министерство на транспорта Нарушения Водни атракциони
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