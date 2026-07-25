България

„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП

Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира резултатите от ревизията на имотното си състояние, проведена от НАП. Той категорично отхвърли обвиненията на ДПС, като подчерта, че данъчните органи не са открили никакви нарушения

Стела Христова Стела Христова

25 юли 2026, 21:21
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„Между истината и спекулациите има голяма разлика. Цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП: нула лева несъответствия, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи над разходите. Никога не съм получил и един лев обществени средства.“

След проверка: НАП потвърди, че министър Иван Демерджиев няма укрити данъци

Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в официална публикация в социалната мрежа Facebook. Повод за реакцията му бе проведено изслушване и брифинг на Националната агенция за приходите (НАП) относно проверка на имуществото му.

  • Остър сблъсък със статуквото

Демерджиев използва случая, за да постави въпроса за произхода на средствата в българската политика:

„Големият въпрос, от който статуквото бяга, е как в България се влиза в политиката с празен джоб, а се излиза със стотици милиони за една година. Това е истинският проблем на страната и точно този разговор ги влудява.“

Вътрешният министър бе категоричен, че натискът няма да го спре да изпълнява служебните си задължения:

„Те няма да ме спрат! Няма да ме разколебаят със спекулации и няма да ме откажат! Паниката им показва, че съм на прав път и няма да се отклоня от него.“

Демерджиев е в паника, кара НАП да го “пере", коментира Хамид Хамид от ДПС

Коментарът му дойде непосредствено след позиция на народния представител от ДПС Хамид Хамид, който по-рано същия ден заяви във Facebook, че според него „Демерджиев е в паника“ след оповестяването на данните от данъчната проверка.

Редактор: Стела Христова
Иван Демерджиев ДПС НАП Данъчна проверка Политически сблъсък Статукво Спекулации Хамид Хамид
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