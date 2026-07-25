„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП

Отвлечената от пастрока си Наталия се прибра в родната си къща

„Между истината и спекулациите има голяма разлика. Цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП: нула лева несъответствия, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи над разходите. Никога не съм получил и един лев обществени средства.“

След проверка: НАП потвърди, че министър Иван Демерджиев няма укрити данъци

Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в официална публикация в социалната мрежа Facebook. Повод за реакцията му бе проведено изслушване и брифинг на Националната агенция за приходите (НАП) относно проверка на имуществото му.

Остър сблъсък със статуквото

Демерджиев използва случая, за да постави въпроса за произхода на средствата в българската политика:

„Големият въпрос, от който статуквото бяга, е как в България се влиза в политиката с празен джоб, а се излиза със стотици милиони за една година. Това е истинският проблем на страната и точно този разговор ги влудява.“

Вътрешният министър бе категоричен, че натискът няма да го спре да изпълнява служебните си задължения:

„Те няма да ме спрат! Няма да ме разколебаят със спекулации и няма да ме откажат! Паниката им показва, че съм на прав път и няма да се отклоня от него.“

Демерджиев е в паника, кара НАП да го “пере", коментира Хамид Хамид от ДПС

Коментарът му дойде непосредствено след позиция на народния представител от ДПС Хамид Хамид, който по-рано същия ден заяви във Facebook, че според него „Демерджиев е в паника“ след оповестяването на данните от данъчната проверка.