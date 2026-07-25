Свят

35 загинаха при тежка автобусна катастрофа в Сирия

Още 30 души са ранени при инцидента край Палмира; сред жертвите има цивилни и служители на силите за сигурност

Стела Христова Стела Христова

25 юли 2026, 21:43
35 загинаха при тежка автобусна катастрофа в Сирия
Източник: istockphoto

Т ридесет и пет души загинаха и още 30 бяха ранени днес при една от най-тежките автобусни катастрофи в Сирия през последните години, съобщи официалната новинарска агенция САНА, като се позова на представител на Министерството на здравеопазването.

Катастрофата е станала в централната част на страната, близо до Палмира, на пътя, свързващ Дамаск с Дейр аз Зур, посочи САНА, без да уточнява причината.

Част от пътниците в единия автобус са били служители на силите за вътрешна сигурност, а в другия са пътували цивилни, съобщи Министерството на вътрешните работи.

Инфраструктурата на Сирия, включително пътищата ѝ, беше тежко повредена от гражданската война от 2011 до 2024 г., а Световната банка оцени разходите за възстановяването на над 216 милиарда долара, посочва Франс Прес.

По-рано този месец петима души загинаха, а десетки бяха ранени, повечето от тях ливански граждани, когато автобусът им, връщащ се от поклонение в Саудитска Арабия, се преобърна на магистрала в южната сирийска провинция Дараа, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването. Местните власти посочиха като причина за тази катастрофа превишена скорост.

През септември миналата година най-малко 12 души загинаха, а няколко бяха ранени при сблъсък между автобуса им и автоцистерна в Североизточна Сирия.

Редактор: Стела Христова
Източник: Любомир Мартинов/БТА    
Сирия Автобусна катастрофа Пътен инцидент Жертви Палмира Дамаск Гражданска война
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