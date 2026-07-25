Виктор Орбан призова за „национална съпротива“ в Унгария и отправи критики към ЕС

Б ившият премиер на Унгария Виктор Орбан призова днес своята партия ФИДЕС да засили "съпротивата" срещу "произволното управление" на неговия приемник Петер Мадяр, съобщава ДПА.

В първата си значима обществена поява след изборната загуба през април, Орбан каза на свои поддръжници в румънския курорт Бъйле Тушнад, че "ФИДЕС сега трябва да действа по напълно различен начин и да служи на националната съпротива".

През първите седмици на управлението си Мадяр и неговата центристка партия "Уважение и свобода" (ТИСА) прокара конституционни изменения и закони, които значително отслабват перспективите на Орбан за връщане на власт, отбелязва агенцията.

'Hungary is the new Venezuela... just without the oil!' - Former PM Orban slams new government for 'purging' state officials



“In South America, opposition representatives were stripped of their voting rights and immunity, and criminal proceedings were launched against them —… pic.twitter.com/HHuh1Q3tUe — Viory Video (@vioryvideo) July 25, 2026

В бъдеще никой не може да заема премиерския пост повече от два пъти и никой не може да бъде член на парламента повече от три пъти.

Първоначални разследвания на държавната прокуратура доведоха до изземане на сървъри на "ФИДЕС" миналия вторник по подозрения в незаконно финансиране на предизборната кампания.

Новото правителство иска да елиминира цялата опозиция, каза Орбан в Бъйле Тушнад. Същевременно, добави той, му липсва компетентност да управлява.

По думите му още тази есен кабинетът на Мадяр ще се провали в преодоляването на кризата, която според Орбан ще бъде предизвикана от високите цени на енергията и недостига й.

Орбан заяви, че неговата партия трябва да подкрепи тогава "групи и организации на хора, обичащи свободата".

"ФИДЕС в момента не функционира като партия, а като център, инкубатор, ясла, ако искате", посочи още бившият премиер.

Орбан също така критикува институциите на Европейския съюз и заяви, че ЕС в настоящия си вид няма да съществува след 25 години, съобщава румънската агенция Медиафакс.

Той добави, че англо-саксонската доминация в световната политика и икономика ще бъде заменена с ръководен от Азия световен ред.

Бившият унгарски премиер уточни, че не желае изчезване на европейския проект, а неговото дълбоко трансформиране в контекста на промяната на съотношенията между силите в световен план.

По думите му международните организации трябва да бъдат преосмислени, за да оцелеят в новата геополитическа действителност.

Орбан критикува отново ръководството на европейските институции и заяви, че не би приел поста на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, тъй като го смята за безполезен и е на мнение, че трябва да бъде премахнат.

Според него основите на настоящите проблеми на ЕС се коренят в мандата на Комисията, ръководена от Жан-Клод Юнкер от 2014 г. Той също така призова политиците от алианса "Патриоти за Европа" да трансформират европейските институции отвътре.

Kурортът Бъйле Тушнад се намира в населена предимно с етнически унгарци зона в Румъния и Орбан произнася там политическа реч всяко лято по време на традиционния Летен университет "Тушваньош".

Летният университет в окръг Харгита, Централна Румъния, е ежегодно събитие, организирано от представители на унгарското малцинство в Румъния с подкрепата на унгарски фондации.