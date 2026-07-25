България

Арестуваха двама мъже за наркотици в Несебър и София

При претърсване на апартамент и заведение в Несебър са намерени 350 грама марихуана

Стела Христова Стела Христова

25 юли 2026, 15:59
Арестуваха двама мъже за наркотици в Несебър и София
Източник: istock

54-годишен мъж от София бе арестуван в Несебър след полицейска акция, при която е намерено значително количество наркотични вещества. Вчера вечерта служители на Районното управление в града извършили претърсване на частен апартамент, където открили два полиетиленови плика с общо 350 грама марихуана. При последвалия оглед в стопанисваното от него местно заведение криминалистите са иззели още три грама от същия наркотик, както и електронни везни и пликове за дозиране. По случая е образувано разследване.

Паралелно с това криминалисти от Главна дирекция „Национална полиция“ неутрализираха друг дилър при специализирана операция в столичния квартал „Надежда“. Задържан е 40-годишен криминално проявен и рецидивист, живеещ в София без официална адресна регистрация. У него и в ползваните от него помещения са намерени 270 таблетки екстази, близо 290 грама амфетамин, 660 грама т.нар. „паста за билка“, около 40 грама метамфетамин, малки количества кокаин и марихуана.

Редактор: Стела Христова
Източник: Марин Колев/БТА    
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