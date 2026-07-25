България

Българско семейство пострада при тежка катастрофа на Халкидики

Инцидентът е станал на пътя Солун – Полигирос; пострадалите са без опасност за живота

Стела Христова Стела Христова

25 юли 2026, 15:49
Българско семейство пострада при тежка катастрофа на Халкидики
Източник: iStock/Getty Images

Б ългарско семейство — 43-годишен мъж, 39-годишна жена и две деца на 12 и 6 години, е сред пострадалите при тежък челен сблъсък в Гърция. Катастрофата е станала в петък следобед (24 юли) на 60-ия километър от националния път Солун – Полигирос в района на Палеохора, полуостров Халкидики, предава гръцката медия ERT News.

Българка загина при жестока катастрофа в Гърция край Александруполис

При все още неизяснени обстоятелства българският автомобил се е сблъскал челно с друга кола, управлявана от 55-годишен гражданин на Киргизстан. В резултат на силния сблъсък са ранени общо шест души — четиримата членове на българското семейство, както и 52-годишна жена и 8-годишно дете, пътуващи във второто превозно средство.

Българин загина в катастрофа в Гърция

Всички пострадали са транспортирани незабавно с линейки на гръцката Спешна помощ (ЕКАВ) до Общата болница в Полигирос. Настанени са за медицинско наблюдение, като по първоначални данни състоянието им е стабилно и няма пряка опасност за живота им. Полицейските власти в Гърция продължават разследването за установяване на точните причини за инцидента.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
катастрофа в Гърция българско семейство Халкидики челен сблъсък пътен инцидент пострадали ранени деца Полигирос Солун
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Българско семейство пострада при тежка катастрофа на Халкидики

Българско семейство пострада при тежка катастрофа на Халкидики

Един и същи пилот е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство на Румъния

Един и същи пилот е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство на Румъния

„Прогресивна България“ внесе промени в Закона за особения управител на „Лукойл“

„Прогресивна България“ внесе промени в Закона за особения управител на „Лукойл“

Осуетиха атентат срещу синагога край Париж, задържаха шестима души

Осуетиха атентат срещу синагога край Париж, задържаха шестима души

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Най-голямата грешка при избор на кола втора ръка я допускаме (почти) всички

Най-голямата грешка при избор на кола втора ръка я допускаме (почти) всички

carmarket.bg
Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент
Ексклузивно

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

Преди 18 часа
<p>Тръмп: Благодаря Ви, Радев!</p>
Ексклузивно

Тръмп: Благодаря Ви, Радев!

Преди 18 часа
Държавите членки отстраниха главния прокурор на МНС
Ексклузивно

Държавите членки отстраниха главния прокурор на МНС

Преди 16 часа
Нова руска крилата ракета сее терор в Украйна
Ексклузивно

Нова руска крилата ракета сее терор в Украйна

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха двама мъже за огромни количества наркотици в Несебър и София

Арестуваха двама мъже за огромни количества наркотици в Несебър и София

България Преди 22 минути

При претърсване на апартамент и заведение в Несебър са намерени 350 грама марихуана

Нидерландия въвежда точкова система за опасно шофиране

Нидерландия въвежда точкова система за опасно шофиране

Свят Преди 40 минути

Мярката цели да овладее над 30 000 системни нарушители годишно, върху които глобите вече нямат ефект

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи

Иран: Няма "военно решение" на конфликта в Йемен

Свят Преди 2 часа

Арагчи призова за "диалог" между враждуващите страни

Кметът на Пазарджик Петър Куленски

Кметът на Пазарджик сезира прокуратурата и МВР заради според него AI-манипулирано видео

България Преди 2 часа

Петър Куленски твърди, че в социалните мрежи се разпространява фалшив видеоклип с внушения за корупция, и настоява да бъде установен неговият автор

66-годишен мъж загина, след като беше блъснат от 21-годишен край Монтана

66-годишен мъж загина, след като беше блъснат от 21-годишен край Монтана

България Преди 2 часа

66-годишният мъж е загинал на място, а автомобилът на водача е иззет по образуваното досъдебно производство

Михайло Федоров

Италия предложи пост на Михайло Федоров след уволнението му като министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 3 часа

Италианският министър Гуидо Крозето го покани в Рим за свой съветник и го нарече двигател на военните иновации.

„Черешката на тортата“ събира вкусове от цял свят

„Черешката на тортата“ събира вкусове от цял свят

Любопитно Преди 3 часа

Шеф Манчев предизвиква домакините да предприемат вълнуващи кулинарни пътешествия всеки делничен ден от 20:00 ч.

Тарту - град в Естония

Училищата в Тарту поставят защитно фолио по прозорците заради риска от дронове

Свят Преди 4 часа

След инцидент край Тарту всички училища и детски градини подготвят убежища и обучения за учениците

Изтребители Ф-16 на румънските Военновъздушни сили в небето над Букурещ

Румъния свали втори дрон за два дни след нарушение на въздушното пространство

Свят Преди 4 часа

Военновъздушните сили използваха изтребители Ф-16 срещу безпилотен апарат край границата с Украйна

Антонио Гутериш

Антонио Гутериш в Сирия: Първо посещение на генерален секретар на ООН от 2009 г.

Свят Преди 4 часа

Ръководителят на ООН ще обсъди политическия преход и бъдещето на страната след падането на Башар Асад

Пожарникар

Горски пожари край Бордо: Над 141 000 души евакуирани във Франция

Свят Преди 4 часа

Огнената стихия в регионите Жиронд и Ланд достигна невиждани мащаби, заяви френският премиер.

Николас Мадуро

Привърженици на Мадуро изгориха знамената на САЩ и Израел в Каракас

Свят Преди 5 часа

Около сто души изгориха американското и израелското знаме на площад „Симон Боливар“

Краят на една ера: Режисьорът, който направи Джим Кери звезда, си отиде

Краят на една ера: Режисьорът, който направи Джим Кери звезда, си отиде

Свят Преди 5 часа

Холивуд се сбогува със създателя на култовия филм от 1994 г., който превърна Джим Кери в световна звезда

Даниел Митов

Даниел Митов очаква президентско вето върху бюджета и атакува финансовата политика на кабинета

Свят Преди 6 часа

ГЕРБ критикува разходите на държавата и настоява за промени в приоритетите на управлението

Отпуск по майчинство

България с най-дългото майчинство на Балканите: Колко получават майките в съседните държави

България Преди 6 часа

Сравнение на отпуските по майчинство, обезщетенията и помощите за семейства с деца в региона.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп се появи на галавечеря с послание „шоуто трябва да продължи“

Свят Преди 6 часа

Президентът участва в събитието за първи път от мандата си, след като предишната гала беше прекъсната от въоръжено нападение

Всичко от днес

От мрежата

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Радина Боршош в обувките на фотограф, обикаля Прага с любимия

Edna.bg

Шест храни, които не е нужно да изключвате, ако искате да отслабнете

Edna.bg

Саръбоюков: Не съм в най-добрата си форма

Gong.bg

Подобни ритници рядко се виждат във футбола (ВИДЕО)

Gong.bg

Българско семейство пострада при тежка катастрофа в Гърция, ранени са общо петима

Nova.bg

„Прогресивна България“ внесе промяна в Закона за особения управител на „Лукойл“

Nova.bg