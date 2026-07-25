Българско семейство пострада при тежка катастрофа на Халкидики

Б ългарско семейство — 43-годишен мъж, 39-годишна жена и две деца на 12 и 6 години, е сред пострадалите при тежък челен сблъсък в Гърция. Катастрофата е станала в петък следобед (24 юли) на 60-ия километър от националния път Солун – Полигирос в района на Палеохора, полуостров Халкидики, предава гръцката медия ERT News.

Българка загина при жестока катастрофа в Гърция край Александруполис

При все още неизяснени обстоятелства българският автомобил се е сблъскал челно с друга кола, управлявана от 55-годишен гражданин на Киргизстан. В резултат на силния сблъсък са ранени общо шест души — четиримата членове на българското семейство, както и 52-годишна жена и 8-годишно дете, пътуващи във второто превозно средство.

Българин загина в катастрофа в Гърция

Всички пострадали са транспортирани незабавно с линейки на гръцката Спешна помощ (ЕКАВ) до Общата болница в Полигирос. Настанени са за медицинско наблюдение, като по първоначални данни състоянието им е стабилно и няма пряка опасност за живота им. Полицейските власти в Гърция продължават разследването за установяване на точните причини за инцидента.