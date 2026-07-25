„Ако си тръгна, фалирате!“: Тръмп критикува медиите на вечерята на кореспондентите

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Тръмп се появи на галавечеря с послание „шоуто трябва да продължи“

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отправи поредица от атаки срещу медиите по време на годишната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом — събитие, традиционно посветено на свободата на словото. Галата се проведе с три месеца закъснение, след като първоначалният опит за организирането ѝ бе отменен поради стрелба, пише ВВС.

Тръмп седеше в залата, докато репортери от издания, с които той постоянно води правни и публични битки — включително New York Times, CNN и Wall Street Journal — излизаха да получат своите годишни награди.

Trump to journalists at the White House Correspondents Dinner: “When I’m gone, you’re all gonna be broke.” pic.twitter.com/01Auhc5k8C — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 25, 2026

Обикновено държавният глава използва по-лек и автохумористичен тон на това събитие. Тръмп започна шеговито, заявявайки, че „вторият път винаги е по-добър“, и добави, че уважава „повечето“ от присъстващите. Напрежението обаче бързо се покачи, когато той отново заговори за „факт медиите“ и обвини мнозина в залата, че страдат от „синдром на Тръмп разстройство“.

В края на едночасовото си изказване американският лидер извади и си сложи шапка с надпис „Тръмп 2028“, заигравайки се с идеята за нов президентски мандат.

Извънредни мерки за сигурност

Отложената от април вечеря се проведе при изключително строги мерки за безопасност в хотел „Уолдорф Астория“, на няколко километра от първоначалното място — хотел „Вашингтон Хилтън“. Промяната бе предприета след сериозни критики към сигурността в първоначалния обект.

Председателката на Асоциацията Вейджиа Дзян от CBS News обяви, че догодина събитието ще се върне на традиционното си място, като бе категорична, че „няма да позволи на един акт на насилие да има последната дума“. По време на церемонията Тръмп лично връчи отличие на офицер Виктор Гонзалес от Тайните служби, който бе ранен при неутрализирането на стрелеца през април.

Заподозреният за тогавашния инцидент — 31-годишният Коул Томас Алън, в момента е с повдигнати обвинения за опит за убийство на президента на САЩ.

“After hearing the gunshots, many people yelled ‘Get down!’ which caused Nicki Minaj to start twerking. Can you believe it? She’s the only one that really understood what that meant.”



— Trump on the shooting at the White House Correspondents Dinner. pic.twitter.com/8uFC05tQGH — Pop Base (@PopBase) July 25, 2026

Поради инцидента, броят на гостите бе драстично ограничен до около 700 души в сравнение с обичайните над 2000. Всички присъстващи бяха подложени на двойна проверка на личните си документи, а цели пресечки около хотела бяха блокирани от полицията и Националната гвардия.

„Както казах преди три месеца — шоуто трябва да продължи“, заяви Тръмп от трибуната. „И точно както при моето президентство, вторият път винаги е по-добър... а третият ще бъде още по-добър. Шегувам се, разбира се.“

Въпреки закачките, Тръмп се изправи и стисна ръцете на наградените журналисти, включително екипа на Wall Street Journal, отличен за разследванията си относно връзките му с финансиста Джефри Епстийн.

President Trump addressed reporters and other guests Friday at the White House Correspondents' Dinner, which was rescheduled after ending abruptly three months ago when shots rang out. https://t.co/KYvxRYSKfP News' Steven Portnoy reports. pic.twitter.com/GS0p8KCvsR — ABC News (@ABC) July 25, 2026

Напрежение и шеги за конституцията

Въпреки острите квалификации по адрес на конкретни журналисти и политици от Демократическата партия, американският президент призова за запазване на демократичния диалог:

„Ние уреждаме различията си не с куршуми, а с открит и енергичен дебат. И никой невменяем загубеняк с пистолет никога няма да промени това.“

Той не пропусна да се пошегува и с бъдещето на самите медии: „Понякога наистина си мисля, че някои от вас не ме харесват. Но ако си тръгна, новинарската ви индустрия просто ще фалира, защото няма да има за кого да съобщавате. Затова имам удоволствието да обявя намерението си да се кандидатирам за четвърти мандат.“

Речта идва в момент на изключително обтегнати отношения между институцията и медиите, след като миналата седмица Тръмп отново заплаши с отнемане на лицензи на телевизионни мрежи, отказали да излъчват негова реч в праймтайма.

Сред официалните гости на събитието бяха редица ключови фигури от администрацията, сред които министърът на отбраната Пит Хегсет, изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш, директорът на ФБР Каш Пател, министърът на финансите Скот Бесент и министърът на търговията Хауърд Лътник.