Надпреварата за "Дондуков" 2: Кои имена на кандидати за президент вече са известни

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Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

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Koи имена са вече известни около три месеца преди старта на кампанията за президентските избори?

Освен Илияна Йотова, която снощи обяви намерението си да се кандидатира за президент, преди месец това направи и Николай Ненчев. Той е председател на БЗНС, бивш министър на отбраната, в момента е посланик на България в Украйна, предава NOVA.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

Друго спрягано в медиите име, за което няма още официално потвърждение, че ще се включи в битката за "Дондуков" 2, е това на бившия служебен премиер и бивш подуправител на БНБ Андрей Гюров.

Източник: скрийншот

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Според източници на NOVA, вероятно негова номинация би била издигната от инициативен комитет.