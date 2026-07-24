Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

П резидентът Илияна Йотова заяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента.

Това обяви самата тя в предаването "Панорама" на БНТ и подчерта, че няма да кандидат на политическа сила, а кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет.

На въпрос от коя политическа сила ще търси подкрепа, Йотова каза, че преди време на подобен въпрос е отговорила, че ще кандидатира тогава, когато почувства, че има подкрепата на хората.

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"След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България", каза тя.

По отношение на подкрепата на премиера Румен Радев и партията му "Прогресивна България" тя посочи, че дали ще я подкрепят е тяхно решение, както и на другите политически сили.

"Но за мен ще бъде важна подкрепата на различни хора, не само хора, които са известни в страната, не само хора, които са знакови. За мен е важна подкрепата на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката, в химическото чистене, и които казват: "Госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас", заяви Йотова.

"Немалко от тези хора ще бъдат част от моите инициативни комитети – както централния, така и по места", подчерта тя.

Йотова отказа да посочи евентуален кандидат за вицепрезидент, но обеща да обяви име през есента.

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Запитана "в името на каква идея тръгва на тази битка, коя е българската идея днес", тя отговори:

"Няма как това да е еднозначен отговор, но искам просперираща България, България, която знае каква златна карта държи в ръцете си, чиято роля ще става все по-голяма. Искам България на образованите млади хора, които ще останат да работят тук, ще знаят защо го правят, ще са достатъчно мотивирани".