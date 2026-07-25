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От сираче с плюшена играчка до истински герой: Маймунката Пънч стана на 1 годинка

Пънч, осиротелият японски макак, който стана световна сензация, след като се гушкаше в плюшен орангутан за утеха, навърши една годинка. Днес той вече е приет от останалите маймуни в зоопарка, а фенове от целия свят го засипаха с хиляди честитки

Стела Христова Стела Христова

25 юли 2026, 16:39
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П ънч, осиротялата маймунка от японски зоопарк, която спечели сърцата на милиони хора по света, като не пускаше плюшена играчка орангутан, отбелязва първия си рожден ден. Днес той вече има истински приятели и не се нуждае от плюшеното си другарче.

Малкият японски макак бе изоставен от майка си веднага след раждането си преди година, най-вероятно поради физическо изтощение. Пазачите в зоологическата и ботаническа градина на град Ичикава, близо до Токио, поемат денонощни грижи за него. Те му дават плюшената играчка, за да му помогнат да развие жизненоважния хващателен рефлекс, който новородените макаци използват, за да се държат за майките си.

Източник: БТА/АР

Днес Пънч вече не е онова пухкаво бебе с играчката в ръце и трудно се различава от останалите маймуни, докато тича и си играе с тях в заграждението. Вълната от обич към него обаче не стихва — зоопаркът вече е получил над 2500 картички и подаръци от цял свят.

„Докато Пънч се бореше неуморно да оцелее всеки ден, неговите гледачи и целият ни екип даваха всичко от себе си“, спомня си ръководителят на зоопарка Такаши Ясунага. „Беше изключително горещо, когато той се роди. Спомените от първите му дни са все още толкова живи.“

  • Пътят към приемането

През януари, след шест месеца специални грижи и медицинско наблюдение, Пънч е пуснат в голямото заграждение при останалите 50 маймуни. Това бе най-голямото предизвикателство в живота му.

През февруари снимки на бебето с неговия плюшен орангутан обиколиха социалните мрежи и се превърнаха в глобална сензация, привличайки десетки хиляди посетители в зоопарка, половината от които чужденци.

В първите седмици, когато по-големите маймуни го прогонваха, Пънч бързаше да се върне при своята играчка и я прегръщаше за утеха. В интернет се появи популярният хаштаг #HangInTherePunch, с който хората от цял свят му изпращаха подкрепа.

Източник: БТА/АР
  • Вдъхновение за хората

Посетителите споделят, че са били трогнати не само от сладкия вид на бебето с играчката, но и от неговата упорита и самотна борба постепенно да бъде прието от групата.

За много хора историята на Пънч се превърна в лична мотивация. Куми Ишизава, жителка на град Кобе, разказва, че е открила малката маймунка в социалните мрежи, докато е била тежко болна:

„Той ме трогна дълбоко... Постоянно си повтарях, че трябва да оздравея, за да отида и да видя Пънч на живо. И ето ме тук днес — успях. Изключително щастлива съм.“

Изоставената маймунка Пънч, която плени сърцата на милиони
9 снимки
японски макак маймуна маймунка Пънч
японски макак маймуна маймунка Пънч
японски макак маймуна маймунка Пънч
японски макак маймуна маймунка Пънч

Други местни жители споделят, че никога не са посещавали зоопарка преди, но днес имат годишни абонаменти, за да следат отблизо как расте малкият герой. По случай рождения му ден в зоопарка е подредена специална изложба, където стените са отрупани с писма, а посетителите могат да гледат документално видео за израстването на Пънч.

Редактор: Стела Христова
Източник: nypost.com    
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