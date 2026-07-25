Свят

Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна

Русия и Северна Корея имат пакт за взаимна отбрана, по силата на който през 2024 г. Пхенян изпрати в Курска област около 14 000 военнослужещи, които да помогнат на руската армия

Стела Христова Стела Христова

25 юли 2026, 22:33
Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви в редовното си вечерно си видеообръщение, че Русия иска Пхенян да ѝ изпрати 30 000 севернокорейски военнослужещи, които да се сражават на нейна страна в продължаващата повече от четири години война срещу Украйна и че вече подготвя тяхното разполагане, предаде Ройтерс.

„Виждаме… руското сътрудничество със Северна Корея. Русия иска да привлече още 30 000 севернокорейски военни“, каза Зеленски. „Подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни“, добави украинският лидер.

Русия и Северна Корея имат пакт за взаимна отбрана, по силата на който през 2024 г. Пхенян изпрати в Курска област около 14 000 военнослужещи, които да помогнат на руската армия да се справяи с нахлулите в района украински сили.  

„Това е заплаха не само за Украйна. Русия помага на Северна Корея да се научи как да води война, да усъвършенства оръжията си и да придобие реален боен опит в използването им“, отбеляза Зеленски. „Всичко това представлява заплаха за всяка държава в Азия, която се намира в обсега на  севернокорейските ракети“, каза още украинският лидер, като подчерта, че Киев ще отговори на тази заплаха.

Редактор: Стела Христова
Източник: Николай Велев/БТА    
Володимир Зеленски Русия Северна Корея Война в Украйна Севернокорейски войници Военно сътрудничество Балистични ракети
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП

„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП

Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот

Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот

Надпреварата за

Надпреварата за "Дондуков" 2: Кои имена на кандидати за президент вече са известни

Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна

Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Най-голямата грешка при избор на кола втора ръка я допускаме (почти) всички

Най-голямата грешка при избор на кола втора ръка я допускаме (почти) всички

carmarket.bg
Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент
Ексклузивно

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

Преди 1 ден
<p>Тръмп: Благодаря Ви, Радев!</p>
Ексклузивно

Тръмп: Благодаря Ви, Радев!

Преди 1 ден
Държавите членки отстраниха главния прокурор на МНС
Ексклузивно

Държавите членки отстраниха главния прокурор на МНС

Преди 23 часа
Нова руска крилата ракета сее терор в Украйна
Ексклузивно

Нова руска крилата ракета сее терор в Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

35 загинаха при тежка автобусна катастрофа в Сирия

35 загинаха при тежка автобусна катастрофа в Сирия

Свят Преди 1 час

Още 30 души са ранени при инцидента край Палмира; сред жертвите има цивилни и служители на силите за сигурност

Александър Пулев

Министър Пулев: Започваме силен политически диалог с Германия и "Райнметал"

България Преди 2 часа

Правителството отхвърля стария проект като фиктивен и преговаря за пълноценно включване на „ВМЗ – Сопот“ в европейските доставки

„Ако си тръгна, фалирате!“: Тръмп критикува медиите на вечерята на кореспондентите

„Ако си тръгна, фалирате!“: Тръмп критикува медиите на вечерята на кореспондентите

Свят Преди 4 часа

Американският президент Доналд Тръмп отново влезе в остър сблъсък с журналистите по време на отложената вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Той отправи обиди към пресата и се пошегува, че възнамерява да се кандидатира отново

Хамид Хамид

Демерджиев е в паника, кара НАП да го “пере", коментира Хамид Хамид от ДПС

България Преди 4 часа

Според Хамид днешната медийна активност на ПР-ката на НАП от Бургас е „злополучен опит за кризисен ПР"

Виктор Орбан призова за „национална съпротива“ в Унгария и отправи критики към ЕС

Виктор Орбан призова за „национална съпротива“ в Унгария и отправи критики към ЕС

Свят Преди 5 часа

В първата си голяма изява след изборната загуба бившият премиер атакува правителството на Петер Мадяр и прогнозира разпад на европейските институции

Разкъсани колани и липсващи документи: Проверки разкриха нередности при парасейлинга по Черноморието

Разкъсани колани и липсващи документи: Проверки разкриха нередности при парасейлинга по Черноморието

България Преди 5 часа

Инспекторите дадоха между 7 и 10 дни на операторите да отстранят нередностите, проверките продължават

Бойко Борисов се срещна с ръководството на ГЕРБ-Шумен в „Двора на кирилицата“ в Плиска

Бойко Борисов се срещна с ръководството на ГЕРБ-Шумен в „Двора на кирилицата“ в Плиска

България Преди 5 часа

Партийният лидер акцентира върху обновяването на местните структури и значението на инвестициите в културно-историческото наследство

Никола Цолов

Сблъсък с Монтоя коства подиума на Никола Цолов в Унгария

Любопитно Преди 6 часа

Смела атака за второто място завърши с отпадане, а италианецът Габриеле Мини съкрати разликата в шампионата

От сираче с плюшена играчка до истински герой: Маймунката Пънч стана на 1 годинка

От сираче с плюшена играчка до истински герой: Маймунката Пънч стана на 1 годинка

Любопитно Преди 6 часа

Пънч, осиротелият японски макак, който стана световна сензация, след като се гушкаше в плюшен орангутан за утеха, навърши една годинка. Днес той вече е приет от останалите маймуни в зоопарка, а фенове от целия свят го засипаха с хиляди честитки

Иван Демерджиев

След проверка: НАП потвърди, че министър Иван Демерджиев няма укрити данъци

България Преди 6 часа

Данъчните отчитат и сериозен брой нарушения при контролната си кампания по Черноморието

Арестуваха двама мъже за наркотици в Несебър и София

Арестуваха двама мъже за наркотици в Несебър и София

България Преди 7 часа

При претърсване на апартамент и заведение в Несебър са намерени 350 грама марихуана

Българско семейство пострада при тежка катастрофа на Халкидики

Българско семейство пострада при тежка катастрофа на Халкидики

България Преди 7 часа

Инцидентът е станал на пътя Солун – Полигирос; пострадалите са без опасност за живота

Нидерландия въвежда точкова система за опасно шофиране

Нидерландия въвежда точкова система за опасно шофиране

Свят Преди 7 часа

Мярката цели да овладее над 30 000 системни нарушители годишно, върху които глобите вече нямат ефект

Осуетиха атентат срещу синагога край Париж, задържаха шестима души

Осуетиха атентат срещу синагога край Париж, задържаха шестима души

Свят Преди 7 часа

Задочното разследване свързва планираното нападение в предградието Сарсел с радикалален ислямски екстремизъм

Сателитна снимка на поразена руска петролна рафинерия

Украйна с мащабни удари по военни и енергийни обекти в Каспийско море и Западен Сибир

Свят Преди 7 часа

Украинските сили са поразили петролна платформа на „Лукойл“, руски военен кораб и рафинерия на над 2000 км от фронта

<p>От ПБ са внесли промяна в закона за особения управител на &bdquo;Лукойл&ldquo;&nbsp;</p>

От ПБ са внесли промяна в закона за особения управител на „Лукойл“ след решението от тази седмица на Конституционния съд

Свят Преди 8 часа

Промяната има за цел да осигури възможност държавата да предприема временни мерки за защита на обществения интерес и енергийната сигурност

Всичко от днес

От мрежата

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Бон Джоуви отмени концерт в Медисън, падна му гласът

Edna.bg

Радина Боршош в обувките на фотограф, обикаля Прага с любимия

Edna.bg

Страхотен жест! Фенове на Левски подкрепиха Любо Пенев (видео)

Gong.bg

Левски наказа Локомотив София на бърза атака - пълен обрат за "сините" (видео)

Gong.bg

Кои имена на кандидати за президент вече са известни

Nova.bg

Правителството обмисля 75% обезщетение за майките, които се връщат по-рано на работа

Nova.bg