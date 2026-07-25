Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски заяви в редовното си вечерно си видеообръщение, че Русия иска Пхенян да ѝ изпрати 30 000 севернокорейски военнослужещи, които да се сражават на нейна страна в продължаващата повече от четири години война срещу Украйна и че вече подготвя тяхното разполагане, предаде Ройтерс.
Zelensky:— Clash Report (@clashreport) July 25, 2026
Russia wants to receive another 30,000 soldiers from North Korea. Preparations are already underway in the Voronezh region to receive them starting in June.
Furthermore, North Korea is preparing to transfer new launch platforms for ballistic missiles to Russia. pic.twitter.com/wDIULM7DVL
„Виждаме… руското сътрудничество със Северна Корея. Русия иска да привлече още 30 000 севернокорейски военни“, каза Зеленски. „Подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни“, добави украинският лидер.
Russia wants to receive another 30,000 troops from North Korea. Since June, preparations have been underway in Russia’s Voronezh region to receive them. North Korea is also preparing to transfer additional launchers for ballistic missiles to Russia.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2026
This is a threat not only to…
Русия и Северна Корея имат пакт за взаимна отбрана, по силата на който през 2024 г. Пхенян изпрати в Курска област около 14 000 военнослужещи, които да помогнат на руската армия да се справяи с нахлулите в района украински сили.
„Това е заплаха не само за Украйна. Русия помага на Северна Корея да се научи как да води война, да усъвършенства оръжията си и да придобие реален боен опит в използването им“, отбеляза Зеленски. „Всичко това представлява заплаха за всяка държава в Азия, която се намира в обсега на севернокорейските ракети“, каза още украинският лидер, като подчерта, че Киев ще отговори на тази заплаха.