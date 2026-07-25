Сблъсък с Монтоя коства подиума на Никола Цолов в Унгария

Н икола Цолов отпадна от спринтовото състезание във Формула 2 на пистата „Хунгароринг“ след сблъсък с колумбиеца Себастиан Монтоя. Неуспешната маневра позволи на прекия му съперник за титлата Габриеле Мини да спечели надпреварата и да стопи голяма част от аванса на българския пилот в генералното класиране, пише Gong.

Българският талант направи силен старт, като бързо изпревари Дино Беганович и влезе в пряка битка с Мини за второто място, поддържайки плътно темпото на лидера Монтоя.

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Развръзката настъпи в заключителната фаза на състезанието. В 17-ата обиколка Мини пое водачеството, а Цолов веднага започна да притиска изпитващия затруднения с гумите си Монтоя. Четири обиколки по-късно българинът предприе решителна атака в първия завой, но колумбиецът затвори траекторията. Последвалият контакт между двата болида нанесе тежки повреди в окачването и извади и двамата състезатели от борбата.

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Възползвайки се от инцидента, Габриеле Мини затвори състезанието с победа и съкрати изоставането си от Цолов в класирането до 16 точки. Другият основен претендент за титлата, Рафаел Камара, финишира четвърти и вече изостава на 31 точки зад българина.

Шансът за реванш предстои още в неделя в основното състезание на „Хунгароринг“, където Никола Цолов ще потегли от седма позиция.