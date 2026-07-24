Свят

Държавите членки отстраниха главния прокурор на МНС

Засилен натиск върху Международния наказателен съд

Николай Киров Николай Киров

24 юли 2026, 23:48
Държавите членки отстраниха главния прокурор на МНС
Източник: EPA/БГНЕС

Д ържавите - членки на Международния наказателен съд (МНС) гласуваха за освобождаването на главния прокурор Карим Хан след обвинения в сексуално насилие срещу негова служителка, съобщи Си Ен Ен.

Според председателя на Асамблеята към МНС Пайви Каукоранта, 82 от общо 125 страни са подкрепили отстраняването на Хан. По думите ѝ е било прието, че той е извършил "сериозно нарушение" и тежко е нарушил служебните си задължения.

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Решението беше взето с тайно гласуване по време на заседание в централата на ООН в Ню Йорк. То идва, след като надзорният орган на съда временно отстрани Хан през юни в очакване на окончателното решение на Асамблеята.

Хан отрича обвиненията

Адвокатът на Карим Хан - Таяб Али, обяви, че главният прокурор ще оспори решението. По думите му то не се основава на законно и обосновано заключение, че Хан е извършил нарушение или е злоупотребил със служебното си положение.

Обвиненията срещу 56-годишния прокурор се появиха за първи път през 2024 г. Те са отправени от негова бивша служителка, представила се публично само с малкото си име Сара.

В интервю пред Си Ен Ен тя разказа, че в продължение на месеци е била подлагана на сексуален тормоз и действия без нейното съгласие, включително опипване, опити за целувки и сексуални посегателства. Според нея поведението на Хан постепенно е преминало границите както физически, така и емоционално и я е накарало да се чувства унизена.

Карим Хан категорично отрича всички обвинения. В свои публични изявления той посочи, че никога не е имал сексуална връзка със служителката и че още при първите си показания пред разследващите от ООН е отхвърлил твърденията за тормоз, злоупотреба с власт или друго неподходящо поведение. По информация на Си Ен Ен той е съдействал на разследването на ООН.

Засилен натиск върху Международния наказателен съд

Случаят се развива на фона на засилен натиск върху Международния наказателен съд.

Някои от защитниците на Хан твърдят, че обвиненията срещу него са били използвани за уронване на репутацията му, след като през май 2024 г. той поиска издаването на заповеди за арест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху, както и срещу трима лидери на "Хамас" за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

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Израел, който не е страна по Римския статут на МНС, отхвърли обвиненията и приветства отстраняването на Хан, определяйки действията му като "лов на вещици".

Самата обвинителка Сара обаче категорично отрича спекулациите, че е действала от името на Израел или като негов агент.

Междувременно Съединените щати също засилиха критиките си към МНС. Вашингтон не признава юрисдикцията на съда и вече е наложил санкции на 11 негови съдии и прокурори, включително на Карим Хан, заради действията им срещу израелски политици и заради разследвания, свързани с американски военни в Афганистан.

Днес Венецуела уведоми Международния наказателен съд, че се оттегля от него, като обясни решението с предполагаема „географска“ пристрастност.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви ден преди гласуването, че в Международния наказателен съд има "лунатици и луди" и подчерта, че нито един американски представител никога няма да бъде съден от институцията.

Русия също не е доволна от МНС, след като Хан издаде заповед за ареста на руския президент Владимир Путин заради отвеждането на деца от окупираните украински територии.

Редактор: Николай Киров
Източник: CNN    
Карим Хан Международен наказателен съд Сексуално насилие
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