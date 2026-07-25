България

След проверка: НАП потвърди, че министър Иван Демерджиев няма укрити данъци

Данъчните отчитат и сериозен брой нарушения при контролната си кампания по Черноморието

Стела Христова Стела Христова

25 юли 2026, 16:28
Експеримент показва как райският газ променя реакциите на шофьорите

Експеримент показва как райският газ променя реакциите на шофьорите

"Съжалявам": Съдът остави за постоянно в ареста Асен Симеонов, обвинен за похищението на Наталия
Какво празнуваме на 25 юли? Успението на света Анна

Какво празнуваме на 25 юли? Успението на света Анна
Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент
Отвлечената от пастрока си Наталия се прибра в родната си къща

Отвлечената от пастрока си Наталия се прибра в родната си къща
Катя Ивкова отхвърли критиката на опозицията за детската болница

Катя Ивкова отхвърли критиката на опозицията за детската болница
Сняг заваля на връх Мусала в края на юли

Сняг заваля на връх Мусала в края на юли
Остри критики към бюджета от опозицията: Погром над българските граждани

Остри критики към бюджета от опозицията: Погром над българските граждани

Р евизията на вътрешния министър Иван Демерджиев не е показала допълнителни задължения извън декларираното от него. Доходите му значително превишават разходите, а всички негови средства са с доказан произход, включително използваните за придобиване на имущество. Това съобщи директорът на Дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова пред журналисти в Бургас, съобщава NOVA.

Демерджиев отговори на ДПС за имотите си: Всичко е придобито с честен труд и е проверено от НАП

По думите ѝ ревизионният акт показва, че министърът няма нарушения или допълнителни задължения. На Демерджиев е била извършена данъчна ревизия за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2023 г. Тя е възложена на 17 юни 2024 г. след разпореждане на Софийската градска прокуратура. В хода на проверката приходната агенция е анализирала всички доходи на Демерджиев, тяхното деклариране, движимото и недвижимото му имущество, начина на придобиването му, финансовите активи, участията в дружества, банковите сметки в страната и чужбина, наличните парични средства, както и евентуални заеми, кредити и пътувания в чужбина. Ревизията е приключила с ревизионен акт, връчен на 9 септември 2025 г., който е с нулев резултат. От приходната агенция посочиха още, че всички дължими данъци са били платени в срок.

НАП засече 50 нарушения при проверки по Черноморието

На въпрос дали ревизията е установила притежание на 114 имота, от НАП заявиха, че не могат да потвърдят конкретния брой, тъй като не разполагат с ревизионния доклад. От агенцията подчертаха единствено, че цялото имущество е било предмет на проверка и крайните изводи остават непроменени - липсват нарушения, липсват допълнителни задължения, а произходът на средствата е доказан.

Освен това бяха представени данни от извършените съвместни контролни действия при акция на НАП и Агенция „Митници“. 

От Националната агенция за приходите отчетоха, че започналата на 29 юни лятна контролна кампания по Черноморието продължава, като до момента са извършени над 1500 проверки. При тях са установени 470 нарушения, което означава, че приблизително всеки трети проверен обект не спазва данъчното законодателство. 

Сметката не излиза: НАП засече нови нарушения по морето

Най-често констатираните нарушения са неиздаване на касови бележки, предоставяне на нефискални бележки, наподобяващи касов бон, както и разлики в касовата наличност. Инспекторите са открили още 14 обекта без касови апарати, в седем търговски обекта са издавани фалшиви бележки вместо фискални бонове, а 10 работодатели не са подали в НАП необходимата информация за осигуряването на наетите от тях служители.

В Бургас и областта са проверени 811 търговски обекта, като нарушения са установени в 319 от тях, което е повече от 1/3 от всички проверки. Там са констатирани девет обекта без касов апарат, а в седем случая клиентите са получили нефискални бележки вместо касови бонове.

От началото на годината до момента НАП е извършила над 27 000 проверки в цялата страна, при които са установени близо 11 000 нарушения.

Проверки на НАП и КЗП по морето - за какво следят

По Закона за въвеждане на еврото приходната агенция е съставила 1550 акта за административни нарушения, а вече са издадени около 700 наказателни постановления на обща стойност 1,8 млн. евро.

Васил Рейзов от Агенция „Митници“ добави, че са констатирани две нарушения по акцизното законодателство - липса на разрешителни за държане на тютщневи изделия. Предстои съставяне на актове.

Редактор: Стела Христова
Иван Демерджиев НАП Данъчна ревизия Доказан произход на средствата Лятна контролна кампания Черноморие
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
След проверка: НАП потвърди, че министър Иван Демерджиев няма укрити данъци

След проверка: НАП потвърди, че министър Иван Демерджиев няма укрити данъци

От сираче с плюшена играчка до истински герой: Маймунката Пънч стана на 1 годинка

От сираче с плюшена играчка до истински герой: Маймунката Пънч стана на 1 годинка

Българско семейство пострада при тежка катастрофа на Халкидики

Българско семейство пострада при тежка катастрофа на Халкидики

Осуетиха атентат срещу синагога край Париж, задържаха шестима души

Осуетиха атентат срещу синагога край Париж, задържаха шестима души

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Най-голямата грешка при избор на кола втора ръка я допускаме (почти) всички

Най-голямата грешка при избор на кола втора ръка я допускаме (почти) всички

carmarket.bg
Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент
Ексклузивно

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

Преди 19 часа
<p>Тръмп: Благодаря Ви, Радев!</p>
Ексклузивно

Тръмп: Благодаря Ви, Радев!

Преди 19 часа
Държавите членки отстраниха главния прокурор на МНС
Ексклузивно

Държавите членки отстраниха главния прокурор на МНС

Преди 17 часа
Нова руска крилата ракета сее терор в Украйна
Ексклузивно

Нова руска крилата ракета сее терор в Украйна

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха двама мъже за огромни количества наркотици в Несебър и София

Арестуваха двама мъже за огромни количества наркотици в Несебър и София

България Преди 1 час

При претърсване на апартамент и заведение в Несебър са намерени 350 грама марихуана

Нидерландия въвежда точкова система за опасно шофиране

Нидерландия въвежда точкова система за опасно шофиране

Свят Преди 1 час

Мярката цели да овладее над 30 000 системни нарушители годишно, върху които глобите вече нямат ефект

Един и същи пилот е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство на Румъния

Един и същи пилот е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство на Румъния

Свят Преди 2 часа

Министерството на отбраната съобщи, че вторият дрон е бил унищожен само 11 минути след засичането му

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи

Иран: Няма "военно решение" на конфликта в Йемен

Свят Преди 3 часа

Арагчи призова за "диалог" между враждуващите страни

Кметът на Пазарджик Петър Куленски

Кметът на Пазарджик сезира прокуратурата и МВР заради според него AI-манипулирано видео

България Преди 3 часа

Петър Куленски твърди, че в социалните мрежи се разпространява фалшив видеоклип с внушения за корупция, и настоява да бъде установен неговият автор

66-годишен мъж загина, след като беше блъснат от 21-годишен край Монтана

66-годишен мъж загина, след като беше блъснат от 21-годишен край Монтана

България Преди 3 часа

66-годишният мъж е загинал на място, а автомобилът на водача е иззет по образуваното досъдебно производство

Михайло Федоров

Италия предложи пост на Михайло Федоров след уволнението му като министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 3 часа

Италианският министър Гуидо Крозето го покани в Рим за свой съветник и го нарече двигател на военните иновации.

„Черешката на тортата“ събира вкусове от цял свят

„Черешката на тортата“ събира вкусове от цял свят

Любопитно Преди 4 часа

Шеф Манчев предизвиква домакините да предприемат вълнуващи кулинарни пътешествия всеки делничен ден от 20:00 ч.

Тарту - град в Естония

Училищата в Тарту поставят защитно фолио по прозорците заради риска от дронове

Свят Преди 4 часа

След инцидент край Тарту всички училища и детски градини подготвят убежища и обучения за учениците

Изтребители Ф-16 на румънските Военновъздушни сили в небето над Букурещ

Румъния свали втори дрон за два дни след нарушение на въздушното пространство

Свят Преди 4 часа

Военновъздушните сили използваха изтребители Ф-16 срещу безпилотен апарат край границата с Украйна

Антонио Гутериш

Антонио Гутериш в Сирия: Първо посещение на генерален секретар на ООН от 2009 г.

Свят Преди 5 часа

Ръководителят на ООН ще обсъди политическия преход и бъдещето на страната след падането на Башар Асад

Пожарникар

Горски пожари край Бордо: Над 141 000 души евакуирани във Франция

Свят Преди 5 часа

Огнената стихия в регионите Жиронд и Ланд достигна невиждани мащаби, заяви френският премиер.

Николас Мадуро

Привърженици на Мадуро изгориха знамената на САЩ и Израел в Каракас

Свят Преди 5 часа

Около сто души изгориха американското и израелското знаме на площад „Симон Боливар“

Краят на една ера: Режисьорът, който направи Джим Кери звезда, си отиде

Краят на една ера: Режисьорът, който направи Джим Кери звезда, си отиде

Свят Преди 6 часа

Холивуд се сбогува със създателя на култовия филм от 1994 г., който превърна Джим Кери в световна звезда

Даниел Митов

Даниел Митов очаква президентско вето върху бюджета и атакува финансовата политика на кабинета

Свят Преди 6 часа

ГЕРБ критикува разходите на държавата и настоява за промени в приоритетите на управлението

Отпуск по майчинство

България с най-дългото майчинство на Балканите: Колко получават майките в съседните държави

България Преди 7 часа

Сравнение на отпуските по майчинство, обезщетенията и помощите за семейства с деца в региона.

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Радина Боршош в обувките на фотограф, обикаля Прага с любимия

Edna.bg

Шест храни, които не е нужно да изключвате, ако искате да отслабнете

Edna.bg

Шок! Отбор от Висшата лига ще преговаря с Винисиус Жуниор

Gong.bg

Саръбоюков: Не съм в най-добрата си форма

Gong.bg

НАП не установи данъчни задължения или средства с неясен произход при Иван Демерджиев

Nova.bg

Българско семейство пострада при тежка катастрофа в Гърция, ранени са общо петима

Nova.bg