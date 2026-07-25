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Почина френската певица и композиторка Мари Пол Бел, изпяла хита La Parisienne

Изпълнителката си отиде на 80-годишна възраст след продължително боледуване

Стела Христова Стела Христова

25 юли 2026, 19:10
Почина френската певица и композиторка Мари Пол Бел, изпяла хита La Parisienne
Източник: istock

Н а 80-годишна възраст почина френската певица, композиторка и пианистка Мари Пол Бел, съобщи АФП, позовавайки се на нейния говорител. Кончината на изпълнителката, станала емблематична с хита си La Parisienne от 70-те години на миналия век, е настъпила на 25 юли 2026 г. в Ньой сюр Сен след дълга борба с рака — заболяване, за което тя говореше открито приживе.

Родена на 25 януари 1946 г., Мари Пол Бел постига първите си сериозни успехи с песните Wolfgang et moi и Nosferatu, представени по време на първата ѝ телевизионна изява през 1973 г.

Върхът в нейната кариера настъпва през 1976 г. с песента La Parisienne, разказваща историята на млада жена от провинцията, пристигаща в столицата. Композицията придобива статут на златен диск, дава мощен тласък на кариерата ѝ и ѝ отваря вратите към легендарната парижка зала „Олимпия“.

През цялото си творчество Мари Пол Бел не се колебаеше да засяга важни социални теми като евтаназията и хомосексуалността. Нейната песен Celles qui aiment elles отразяваше десетилетната ѝ връзка с белгийската писателка и член на Академията „Гонкур“ Франсоаз Мале-Жорис, която почина през 2016 г.

Редактор: Стела Христова
Източник: Теодора Славянова/БТА    
Мари Пол Бел френска певица La Parisienne почина композиторка музика 70-те социални теми
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