Почина френската певица и композиторка Мари Пол Бел, изпяла хита La Parisienne

Н а 80-годишна възраст почина френската певица, композиторка и пианистка Мари Пол Бел, съобщи АФП, позовавайки се на нейния говорител. Кончината на изпълнителката, станала емблематична с хита си La Parisienne от 70-те години на миналия век, е настъпила на 25 юли 2026 г. в Ньой сюр Сен след дълга борба с рака — заболяване, за което тя говореше открито приживе.

Родена на 25 януари 1946 г., Мари Пол Бел постига първите си сериозни успехи с песните Wolfgang et moi и Nosferatu, представени по време на първата ѝ телевизионна изява през 1973 г.

🎵 La chanteuse, compositrice et pianiste Marie Paule Belle, restée célèbre pour "La Parisienne", tube français des années 1970, est décédée samedi à 80 ans à Neuilly-sur-Seine, a annoncé son attaché de presse à l'AFP. Elle souffrait d'un cancer dont elle parlait librement. pic.twitter.com/mNSKrVy1xn — Agence France-Presse (@afpfr) July 25, 2026

Върхът в нейната кариера настъпва през 1976 г. с песента La Parisienne, разказваща историята на млада жена от провинцията, пристигаща в столицата. Композицията придобива статут на златен диск, дава мощен тласък на кариерата ѝ и ѝ отваря вратите към легендарната парижка зала „Олимпия“.

През цялото си творчество Мари Пол Бел не се колебаеше да засяга важни социални теми като евтаназията и хомосексуалността. Нейната песен Celles qui aiment elles отразяваше десетилетната ѝ връзка с белгийската писателка и член на Академията „Гонкур“ Франсоаз Мале-Жорис, която почина през 2016 г.