Украйна с мащабни удари по военни и енергийни обекти в Каспийско море и Западен Сибир

У крайна извърши една от най-мащабните си и с най-голям обхват операции с дронове, като нанесе успешни удари по руски военни и енергийни обекти в Каспийско море и във вътрешността на Русия. Президентът Володимир Зеленски обяви „много сериозни резултати“ от атаките, включително поражения по руски военен кораб и плавателни съдове, превозващи оръжейни товари, свързани с Иран.

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че дронове са ударили петролната платформа „Филановски“ на „Лукойл“ в Каспийско море, както и товарните кораби „Порт Оля 2“ и „Бегей“, използвани за военен транспорт между Техеран и Москва.

⚡️⚡️Уражено РЛС раннього виявлення, склад боєприпасів, пункти управління БпЛА та інші військові об'єкти противникаhttps://t.co/1qBnpoqIlW pic.twitter.com/IfQDopUzd3 — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) July 25, 2026

Пожар в Тюмен и нарастващ натиск върху руския пазар на горива

Паралелно с действията в Каспийско море, украински дрон предизвика пожар в петролната рафинерия в Тюмен, Западен Сибир. Обектът се намира на повече от 2000 км от украинската граница, което показва драстичното увеличаване на обсега на украинските безпилотни апарати.

Капацитет на рафинерията: Съоръжението преработва около 6 милиона тона суров петрол годишно и произвежда над 500 000 тона бензин и 2,5 милиона тона дизелово гориво.

Икономически ефект: Евентуалното спиране на работата на рафинерията ще засили недостига на горива на руския вътрешен пазар, който се задълбочава заради системните украински атаки срещу енергийната инфраструктура на страната.

Вълна от атаки в Урал и южните руски региони

Украинската операция обхвана и редица други руски области:

В Екатеринбург бе евакуиран логистичен център на онлайн търговеца „Уайлдберис“ поради паднали отломки от свален дрон. Губернаторът на Свердловска област Денис Паслер заяви, че няма сериозни щети или injured граждани.

В Ростовска област бе отчетена масирана въздушна атака с дронове и ракети. По данни на губернатора Юрий Слюсар са ранени петима души в Ростов на Дон и Красносулински район, като са нанесени щети на жилищни сгради и складове. В Белгородска област при подобни нападения са пострадали четирима души.

Руското министерство на отбраната обяви, че през нощта противовъздушната му отбрана е сваляла общо 328 украински дрона.