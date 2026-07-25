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Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот

Учени от института „Сколково“ изчислиха фундаменталната биологична граница на човешкия живот. Дори медицината да победи всички болести на стареенето, неизбежното натрупване на мутации в ДНК поставя таван от средно между 150 и 190 години

Стела Христова Стела Христова

25 юли 2026, 20:43
Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот
Източник: iStock

В ъпреки амбициите на технологични милиардери и биохакери да постигнат вечен живот, науката поставя твърди граници пред човешкото дълголетие. Ново изследване на учени от Сколковския институт за наука и технологии показва, че дори при идеално лечение на абсолютно всички познати заболявания, свързани със стареенето, човек би могъл да доживее средно между 150 и 190 години, пише Daily Mail.

Това означава приблизително удвояване на настоящата средна продължителност на живота в повечето развити страни. В отделни, изключително редки случаи теоретичният максимум би могъл да достигне до 627 години, но безсмъртието чрез медицински средства остава биологично невъзможно.

  • Невидимата спирачка: Соматичните мутации

В основата на този биологичен таван стои процес, наречен натрупване на соматични мутации. С напредването на възрастта човешкото тяло понася редица увреждания — от скъсяването на защитните "капачки" на ДНК (теломерите) до загубата на способността на клетките да се изчистват от отпадъчни продукти.

Но докато срещу повечето от тези процеси медицината в бъдеще би могла да открие терапия, соматичните мутации остават непреодолимо препятствие. Това са малки, случайни грешки, които се появяват в нашата ДНК при всяко делене на клетките. Въпреки че организмът разполага с механизми за тяхното поправяне, те не са съвършени.

С времето тези малки грешки се натрупват до ниво, в което започват да нарушават нормалната работа на клетките, износват тъканите и в крайна сметка водят до неизбежна органна недостатъчност.

„Изградихме математически модел на човешкото стареене, обусловен единствено от соматичните мутации. Нашата цел бе да оценим как този процес сам по себе си влияе върху продължителността на живота, като бавно изчерпва клетките в тъканите“, обяснява водещият автор на изследването д-р Дмитрий Крюков.

  • Границите на подмладяването

Резултатите от проучването дават важна информация и за това кои органи са най-уязвими на времето. Изследователите установяват, че клетките в кожата и черния дроб постоянно се обновяват и могат да поддържат този процес за изключително дълъг период. За разлика от тях, клетките в главния мозък и сърцето са почти незаменими и натрупват мутации през целия живот на човек.

Данните идват на фона на засилващия се глобален интерес към терапиите против стареене. Наскоро биотехнологични компании получиха първите разрешения за клинични изпитания върху хора за частично клетъчно „подмладяване“, а ентусиасти като американския предприемач Брайън Джонсън инвестират милиони долари годишно в опити да спрат биологичния си часовник.

Според авторите на новото изследване обаче, борбата за безкраен живот чрез откриването на „вълшебно хапче“ се сблъсква с фундаменталните закони на биологията — соматичните мутации поставят граница, която никоя технология не може да прескочи.

Автор: Стела Христова
Редактор: Стела Христова
човешко дълголетие стареене наука безсмъртие ДНК биохакинг биологична граница соматични мутации
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