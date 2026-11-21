Я хта под български флаг се взриви в марината Сани на полуостров Касандра, Халкидики, Гърция. При инцидента е пострадал един човек - гръцки гражданин, който е бил капитан и единствен човек на борда.

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Най-важното за инцидента:

Експлозията е станала в марината Сани на полуостров Касандра.

Взривилата се яхта е плавала под български флаг.

Пострадал е гръцки гражданин, капитан на плавателния съд.

Мъжът е получил изгаряния и е откаран в болницата в Полигирос.

След експлозията в яхтата е започнала да навлиза вода, което е създало опасност от потъване.

Причината за взрива все още не е известна.

Информацията е на гръцкото издание Ekathimerini.

An explosion Friday on a motor yacht moored in a marina in northern Greece has injured one person and caused extensive damage to the vessel. https://t.co/EI2nsYW023 — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) November 20, 2026

Мъжът е бил единственият човек на борда. След експлозията той е транспортиран до болницата в Полигирос, където е настанен за лечение заради получените изгаряния.

В резултат на взрива плавателният съд е започнал да поема вода, което е създало риск от потъването му. Причините за експлозията засега не са установени.

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Инцидентът е станал в марината Сани, разположена на западното крайбрежие на Касандра – един от трите полуострова на Халкидики. Пристанището е част от туристически комплекс и обслужва частни яхти и други плавателни съдове.

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Какво представлява марината Сани

Марината Сани е едно от популярните места за яхтен туризъм в Халкидики. Тя се намира в района на курорта Сани и предлага места за акостиране на плавателни съдове, както и достъп до туристическа и търговска инфраструктура.

Инциденти с експлозии на борда на яхти могат да бъдат свързани с различни технически неизправности, горивни системи или газови инсталации. Към момента обаче няма официална информация, която да посочва конкретна причина за случилото се в Сани.