Р ежисьорът Николай Ламбрев-Михайловски, едно от разпознаваемите имена в съвременния български театър, е починал. Тъжната новина съобщиха от трупата на Театър „Българска армия“, където той е работил повече от 20 години.

„От този свят си отиде Николай Ламбрев-Михайловски – един от талантливите, неспокойни и новаторски мислещи режисьори в съвременния български театър, творец с ярко присъствие и разпознаваем почерк, оставил след себе си богато и разностранно художествено наследство“, се казва в съобщението на театъра.

Професионалният му път включва над 130 театрални постановки, оперни и музикални спектакли. Завършва театрална режисура в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и работи на сцените на редица театри в страната, сред които Народният театър „Иван Вазов“, Малък градски театър „Зад канала“ и Сатиричният театър.

Повече от 20 години в Театър „Българска армия“

Повече от две десетилетия Николай Ламбрев-Михайловски е част от творческия екип на Театър „Българска армия“. Сред постановките му на тази сцена са „Четирите посоки на света“ от Петър Анастасов, „Щастлив случай“ от Славомир Мрожек, „Сватбата на Кречински“ от Александър Сухово-Кобилин, „Двубой“ от Иван Вазов, „Хамлет“ от Уилям Шекспир, „Котка върху горещ ламаринен покрив“ от Тенеси Уилямс и „Ромео и Жулиета“ от Шекспир.

Особено място в творческата му биография заема спектакълът „Секс, наркотици и рокендрол“ по Ерик Богосян. Поставен през 1993 г. под негова режисура, той се превръща в едно от най-дълголетните театрални представления в България и остава част от историята на репертоара на Театър „Българска армия“.

Работа в операта, телевизията и радиото

Творчеството на Ламбрев-Михайловски обхваща не само драматичния театър. Той поставя и оперни и музикални спектакли, сред които „Риголето“ от Джузепе Верди, „Вълшебната флейта“ от Волфганг Амадеус Моцарт и „Жана д'Арк на кладата“.

В телевизията работи като сценарист и режисьор на сериала „Църква за вълци“, както и на документалните филми на Българската национална телевизия „Между горната и долната земя“ и „Щом нищо не е ново“.

За Българското национално радио създава над 20 радиоспектакъла за програма „Христо Ботев“.

Ламбрев-Михайловски е автор и на книгите „Пясък“ и „Сенки на ангели“. Преподава в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, където предава опита си на следващите поколения театрални артисти.

Отличия и признание

За работата си режисьорът получава редица отличия, сред които награди на Съюза на артистите в България за режисура, признания от Националните прегледи на българската драма и театър и награда на град Пловдив за театрално творчество.

„За Театър „Българска армия“ загубата е дълбоко лична. Разделяме се с дългогодишен колега, съмишленик и творец, с когото споделяме значима част от своята сценична история. Благодарим ти, Ники, за годините, за смелите търсения, за спектаклите и за всичко, което остави на нашата сцена“, посочват от театъра.