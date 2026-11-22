Д окато ГЕРБ управляваше, брутният вътрешен продукт на България растеше в пъти и благодарение на това българите все още имат пари. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов в Монтана.

По време на среща с участниците в Академията за млади политици на ГЕРБ той отправи критики към управляващите, коментира избора на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) и заяви, че партията му е единствената истинска опозиция в страната.

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Борисов обвини управляващите, че оказват натиск върху общини, ръководени от представители на други партии.

Той определи новия ВСС като „сглобка на ПБ и ПП-ДБ“.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията му има заслуга за присъединяването на България към еврозоната.

Борисов предупреди за икономическите последици от определянето на Черно море като рискова зона за корабоплаването.

Борисов обвини управляващите в натиск върху общините

Лидерът на ГЕРБ се обяви срещу това, което определи като тормоз от страна на управляващите над общини, ръководени от представители на други политически сили.

„Ще се опитаме да направим всичко възможно общините да не бъдат рекетирани с моркова и тоягата. Изпращат патрулки и БОП, за да ви питат дали ще преминете към „Прогресивна България“. Снимат те с белезници, разхождат те, за да станеш за срам пред обществото“, заяви Борисов.

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„Това си е ВСС на Радев“

Борисов коментира и избора на новия състав на Висшия съдебен съвет. Той припомни изказване на депутата Слави Василев, според когото „това си е ВСС на Радев“.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че премиерът е бил подпомогнат при избора от представители на семейства, свързани със старата комунистическа номенклатура. По думите му част от тях са били кореспонденти и главни редактори.

Борисов изрази задоволство, че ГЕРБ вече не може да бъде свързвана с новия състав на кадровия орган.

„Отървах се и от последното, което може да бъде прикачено на ревера на ГЕРБ“, каза той.

Според него ВСС е резултат от политическа „сглобка“ между „Прогресивна България“ и „Продължаваме промяната - Демократична България“. Борисов заяви, че ГЕРБ е единствената истинска опозиция в България.

Той призова ПП-ДБ да обяснят на избирателите си как са постигнали съгласие за съдебната власт с партията на Радев, която определи като проруска.

Борисов: Има надежда да се запази демокрацията

Обръщайки се към участниците в Академията за млади политици на ГЕРБ в Монтана, Борисов заяви, че целта на инициативата е да развива потенциала на новите кадри в партията, за да не попадат в ситуацията на сегашните управляващи.

„Има все още надежда да се запази демокрацията срещу тази пълзяща диктатура, която върви в момента“, каза той, визирайки младите хора в Академията.

Еврозоната и ролята на ГЕРБ

Борисов припомни, че според него ГЕРБ е единствената партия след управлението на Симеон Сакскобургготски, която е направила конкретни стъпки за европейската интеграция на България, включително за присъединяването към еврозоната.

„Когато трябваше да влезем в еврозоната, седнах на една маса с Пеевски, Слави Трифонов и Атанас Зафиров, понесохме своите пасиви. Тогава колегите от ПП-ДБ при вкаран конвергентен доклад искаха шест пъти вот на недоверие, за да ни провалят“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Той подчерта, че икономическият растеж по време на управлението на партията му е допринесъл за финансовото състояние на българските граждани.

Борисов предупреди за икономически последици от рисковете в Черно море

Лидерът на ГЕРБ определи случващото се в Черно море като сериозна щета за България. Той отправи критики към позицията на премиера Румен Радев по въпроса за нападенията срещу плавателни съдове.

„Премиерът Радев продължава да не вярва на Владимир Путин и да чака доказателства. Ние продължаваме да си мислим, че в нашето Черно море действат пирати, които потапят кораби“, заяви Борисов.

По думите му определянето на Черно море като рискова зона за корабоплаването води до по-високи застрахователни разходи и оскъпява морския транспорт.

„Това означава, че нашият воден транспорт става изключително скъп по линия на застраховките. Цените се увеличават и губят всички - от превозвачите до зърнопроизводителите“, допълни той.