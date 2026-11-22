Microsoft иска Windows да се превърне в нещо повече от операционна система за стартиране на приложения. На конференцията си Ignite 2026 компанията представи поредица от промени, които ще интегрират изкуствения интелект Copilot по-дълбоко в ежедневната работа с компютър, като същевременно ще подобрят сигурността, актуализациите и възможностите за отдалечена работа.

Въпреки че много от анонсите са насочени предимно към бизнеса и ИТ администраторите, някои от предстоящите функционалности биха могли да донесат осезаема промяна за обикновените потребители на Windows, особено за онези, които използват компютри от типа Copilot+ PC. Едно от най-интересните допълнения е разширяването на възможностите на Copilot. Microsoft подготвя три нови функции, наречени „локален контекст“, „локални действия“ и „локални модели“.

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„Локалният контекст“ ще позволи на Copilot да разбира какво се случва на компютъра му. При отговаряне на заявки той ще може да взема предвид отворените в момента файлове и приложения, както и състоянието на устройството. Това означава, че на потребителите няма да им се налага винаги да обясняват върху какво работят или ръчно да предоставят цялата необходима информация.

„Локалните действия“ са може би още по-практични. Вместо просто да обяснява как да се организират файловете, Copilot ще може да изпълнява определени задачи директно в Windows. Потребителите ще могат да описват какво искат на естествен език, като възлагат на асистента да намира, премества, копира, организира или преименува файлове. Например, разчистването на претрупана папка Downloads или събирането на документи, свързани с конкретен проект, може да стане възможно само с една команда.

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Microsoft въвежда и локална диагностика на компютъра. Когато възникне проблем, потребителите ще могат да помолят Copilot да проучи причините, например при неизправности в Bluetooth аудиото или бавна мрежова връзка. Асистентът ще извърши системно сканиране, ще установи потенциалните причини и ще ги обясни на достъпен език. Това би могло да намали необходимостта от навигиране през сложните менюта за отстраняване на неизправности в Windows или от свързване с техническата поддръжка при сравнително дребни проблеми.

Друга новост е възможността за изпълнение на AI модели директно на компютъра. Не всяка заявка изисква мощна облачна инфраструктура, затова Microsoft цели Copilot да използва локална обработка, когато това е подходящо и да се обръща към облачни модели за по-тежки задачи.

Освен потенциалното подобряване на бързината на реакция, този подход би трябвало да намали зависимостта от интернет връзка и да направи използването на изкуствен интелект по-икономически ефективно. Наличността на определени функционалности ще зависи от наличието на съвместим хардуер, по-конкретно компютри от типа Copilot+ PC.

Има подобрения и за хората, използващи облачни компютри с Windows. Новата технология Direct Stream на Microsoft обещава по-бързи и по-надеждни връзки към Windows 365. Microsoft твърди, че надеждността на връзката в трудни мрежи се е подобрила с почти 300% в сравнение с първоначалното пускане на услугата.

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Windows Autopatch получава подобрения, които би трябвало да означават по-малко прекъсвания от актуализации. Microsoft казва, че клиентите ѝ внедряват актуализации за сигурност с повече от 40% по-бързо, докато услугата вече предлага по-добър контрол и видимост, с по-малко рестартирания.

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Не всичко обявено на Ignite ще достигне веднага до компютрите на потребителите. Някои функции вече са налични, докато новите локални възможности на Copilot предстои да се появят. Въпреки това, посоката, в която се движи Microsoft, става ясна: Windows се развива в среда, в която изкуственият интелект може не само да отговаря на въпроси, но и да „разбира“ компютъра, да изпълнява полезни задачи и да помага при поддръжката му.