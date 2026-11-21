И станбул е от онези градове, които трудно могат да бъдат опознати само с една екскурзия. Милиони туристи преминават всяка година през площад „Султанахмет“, разглеждат „Света София“, Синята джамия и двореца „Топкапъ“, качват се на корабче по Босфора и се връщат с десетки снимки. Но зад познатите гледки съществува друг Истанбул – по-тих, понякога загадъчен, изпълнен с истории, които не попадат в стандартните туристически маршрути.

29 май: Черният вторник на 1453 г. и пророчествата, които предрекоха гибел

Това е градът на тесните улички, старите дървени къщи, малките магазинчета, скритите дворове и сградите, които пазят спомени за империи, търговци, затворници и цели общности. А някои от най-интересните му тайни се намират само на няколко крачки от местата, през които ежедневно преминават хиляди посетители.

Църква от желязо, която пристига от Виена

Една от най-необичайните забележителности на Истанбул е свързана и с българската история. На брега на Златния рог, в квартал Балат, се намира храмът „Св. Стефан“, познат като Желязната църква.

На пръв поглед сградата впечатлява с красивата си архитектура, но истинската ѝ история е още по-необикновена. Тя е изградена от предварително произведени чугунени елементи, които са транспортирани от Виена до Истанбул с кораби по Дунав и Черно море.

Общото тегло на металните части е около 500 тона. Те са сглобени на място, а храмът е осветен на 8 септември 1898 г.

Храмът „Св. Стефан“ в Истанбул Източник: Василена Василева/Vesti.bg

Изборът на метална конструкция не е случаен. Заради особеностите на терена и нестабилната почва строителите предпочитат желязото пред традиционната масивна конструкция.

Днес „Св. Стефан“ е един от най-ценните символи на българското историческо присъствие в Истанбул. Именно тук през 1870 г. за първи път е прочетен султанският ферман за учредяването на Българската екзархия.

Мястото е особено интересно, защото събира в една сграда историята на българската църковна независимост, инженерната мисъл на XIX век и сложното културно минало на някогашния Цариград.

Чували ли сте за турската Атлантида? Вижте града, който морето погълна за един миг

Кварталът, в който Истанбул показва друго лице

Ако човек иска да види как живее градът извън големите туристически улици, трябва да се отправи към Зейрек.

Това е един от старите квартали на историческия полуостров, който се отличава с тесни, стръмни улички и традиционни дървени къщи. Част от тях изглеждат така, сякаш са останали недокоснати от времето.

Източник: iStock Photos

Зейрек е интересен и заради архитектурните пластове, които се крият под обикновените жилищни сгради. В района има останки от византийски цистерни и древни конструкции, някои от които са използвани като основи при изграждането на по-късните османски къщи.

В центъра на квартала се намира джамията „Зейрек“, която първоначално е била част от големия византийски манастир „Христос Пантократор“. Комплексът включвал три църкви, а след османското завладяване на Константинопол сградите били преобразувани за новата религиозна функция.

Зейрек е включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО като част от историческите райони на Истанбул. Любопитното е, че именно обикновените жилищни сгради и запазената градска структура са сред причините кварталът да има толкова голяма историческа стойност.

Тук няма нужда от специална атракция. Достатъчно е човек да се отклони от главната улица и да проследи малките пресечки, в които животът продължава далеч от туристическата суматоха.

Билет за мир на Босфора: 5 причини да зарежете всичко и да летите до Истанбул още сега

Крепостта на седемте кули и мрачната история на затворниците

В югозападната част на стария Истанбул се намира Йедикуле – Крепостта на седемте кули. Тя е едно от местата, които разказват за по-мрачните страници от историята на града.

Комплексът е изграден след османското завладяване на Константинопол по заповед на султан Мехмед II Завоевателя през 1457-1458 г. В него са включени части от по-старите византийски крепостни стени и три допълнителни кули.

Източник: iStock Photos

Мястото обаче не е служило единствено за военна отбрана. През османския период някои от кулите са използвани като затвор, в който са държани високопоставени личности и чуждестранни дипломати.

Една от тях дори получила името Кулата на посланиците заради чуждите пратеници, които били затваряни там. Според исторически сведения някои от пленниците оставяли надписи по стените.

Сред най-мрачните събития, свързани с крепостта, е екзекуцията на младия султан Осман II. Той е убит през 1622 г., когато е едва на 17 години, след като е свален от власт в резултат на бунт на еничарите.

Днес Йедикуле е исторически обект, който позволява на посетителите да се докоснат до различна част от османското минало – далеч от блясъка на дворците и великолепието на императорските джамии.

Mъж откри цял град докато търсеше изгубените си кокошки: Невероятната тайна на Деринкую

Стълбите на един богат банкер и историята на семейство Камондо

В района на Галата, недалеч от известната кула, има едни необичайни стълби, които често остават извън вниманието на туристите. Те са известни като стълбите на Камондо.

Тяхната история е свързана с Аврам Камондо – влиятелен банкер и член на богато семейство с испано-португалски еврейски произход, което играе важна роля във финансовия живот на Османската империя.

Стълбите свързват улиците около Галата и Пера и се отличават с необичайната си извита форма. Освен че са красив архитектурен детайл, те са създадени с практична цел – да улесняват придвижването по стръмния терен.

Източник: iStock Photos

Според една от разпространените истории Камондо ги поръчал, за да могат внуците му по-лесно да стигат до училище. Така едно семейно решение се превърнало в част от архитектурната история на Истанбул.

Днес стълбите са любимо място за фотографи и любители на архитектурата. Но зад тях се крие и историята на едно семейство, което оставя значителна следа в икономическия и обществения живот на града.

Кварталът Кузгунджук – малкото селище на азиатския бряг

Истанбул не е само европейският бряг. За да открием една от най-интересните му по-спокойни страни, трябва да прекосим Босфора и да се отправим към азиатската част.

Там се намира Кузгунджук – квартал с атмосфера на малко крайбрежно селище, въпреки че е част от огромния мегаполис.

Уличките му са изпълнени с цветни дървени къщи, малки пекарни, антикварни магазини и уютни кафенета. Но истинската особеност на района е неговото многокултурно минало.

Източник: iStock Photos

В продължение на поколения тук живеят представители на различни религиозни общности. На сравнително малко разстояние една от друга могат да бъдат открити джамии, църкви и синагоги.

Тази близост не е просто архитектурна особеност. Тя е свидетелство за многопластовата история на Истанбул и за живота на общностите, които са оформили неговия облик.

Кузгунджук е особено подходящ за бавна разходка без предварителен маршрут. Понякога най-интересното е просто да се наблюдават старите фасади, малките магазини и ежедневието на хората, които живеят там.

Вкусът на стария Истанбул: напитка, която се продава от 1876 г.

Сред най-интересните преживявания в града е посещението на Vefa Bozacısı – малък традиционен магазин, който съществува от 1876 г.

Тук се предлага боза – гъста ферментирала напитка, приготвена от зърнени култури, с леко кисел вкус. Тя е част от кулинарната традиция на региона и има особено място в зимния живот на Истанбул.

Историята на магазина започва с Хаджи Садък бей, който пристига в града през 1870 г. Първоначално той произвежда напитката в дома си и я продава по улиците, като я носи в медни съдове.

Източник: iStock Photos

След шест години, през септември 1876 г., отваря собствен магазин в квартал Вефа. Семейният бизнес продължава да съществува и днес.

Любопитен детайл е, че традиционната боза се поднася с канела и печени нахутени зърна. Комбинацията може да изглежда необичайна за чужденците, но за местните е част от добре познатия вкус на зимния Истанбул.

Това е едно от онези места, които показват, че историята на града не се съхранява само в музеите. Понякога тя е в една чаша напитка, приготвяна по традиция повече от век.

Римският акведукт, под който днес минава градският трафик

Един от най-впечатляващите контрасти в Истанбул може да бъде видян при акведукта на Валент.

Докато туристите обикновено търсят византийското наследство около „Света София“, тази внушителна римска конструкция се издига над натоварени съвременни улици в квартал Фатих.

Акведуктът е завършен през 368 г. по времето на император Валент и е бил част от огромна водоснабдителна система, която доставяла вода от гористите райони на Тракия до Константинопол.

Източник: iStock Photos

До наши дни са запазени около 900 метра от съоръжението, а най-високата му част достига приблизително 29 метра.

В продължение на векове акведуктът е ремонтиран и използван както от византийците, така и от османците. Днес автомобилите преминават под каменните му арки, а градският живот продължава около конструкция, която е на повече от 1600 години.

Това е една от най-добрите илюстрации на Истанбул – град, в който древността не е отделена от настоящето, а буквално съществува над главите на хората.

Истанбул няма една тайна, а стотици пластове история

Може би най-голямата тайна на Истанбул е, че той никога не разкрива всичко наведнъж.

Зад всяка голяма забележителност има по-малки улици, зад всяка стара сграда – история, а зад познатите туристически гледки – квартали, в които животът следва собствен ритъм.

Източник: iStock Photos

Това е градът, в който може да откриете българска църква, сглобена от стотици тонове желязо, византийски останки под османски къщи, затворнически кули и магазин за напитка, който пази традицията си от XIX век.

И може би точно затова Истанбул е толкова завладяващ. Защото дори след десетки посещения винаги остава още една улица, още един двор и още една история, която чака да бъде открита.