М отористи облякоха оранжеви сигнални жилетки с надпис „Не бий, обичай!“ по време на мотошествието „Домът е обич, не страх!“ в София. Инициативата е посветена на борбата с домашното насилие и е организирана по идея на омбудсмана Велислава Делчева и мотористи от цялата страна.
Посланието на участниците е, че истинската сила се проявява в уважението и защитата на по-слабите, а не в насилието.
Шествието започна в 11:00 ч. от сградата на институцията на омбудсмана и завърши в градинката пред историческата сграда на Народното събрание.
В инициативата се включиха представители на институцията на обществения защитник, мотоклубове, Зонта клуб „Св. София“ и организации, работещи за превенция на насилието. В градинката бяха раздадени цветя като символ на съпричастност.
- Борбата с насилието е кауза на цялото общество
Преди началото на шествието омбудсманът Велислава Делчева заяви, че борбата срещу насилието трябва да бъде кауза на всеки човек, а не само на институциите.
Тя призова обществото да не проявява толерантност към домашното насилие и да не остава безучастно, когато става свидетел на агресия.
Делчева подчерта и необходимостта от законови промени, превенция и мерки за ресоциализация.