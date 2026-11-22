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М отористи облякоха оранжеви сигнални жилетки с надпис „Не бий, обичай!“ по време на мотошествието „Домът е обич, не страх!“ в София. Инициативата е посветена на борбата с домашното насилие и е организирана по идея на омбудсмана Велислава Делчева и мотористи от цялата страна.

Източник: БГНЕС

Посланието на участниците е, че истинската сила се проявява в уважението и защитата на по-слабите, а не в насилието.

Източник: БГНЕС

Шествието започна в 11:00 ч. от сградата на институцията на омбудсмана и завърши в градинката пред историческата сграда на Народното събрание.

Източник: БГНЕС

В инициативата се включиха представители на институцията на обществения защитник, мотоклубове, Зонта клуб „Св. София“ и организации, работещи за превенция на насилието. В градинката бяха раздадени цветя като символ на съпричастност.

Източник: БГНЕС

Борбата с насилието е кауза на цялото общество

Преди началото на шествието омбудсманът Велислава Делчева заяви, че борбата срещу насилието трябва да бъде кауза на всеки човек, а не само на институциите.

Източник: БГНЕС

Тя призова обществото да не проявява толерантност към домашното насилие и да не остава безучастно, когато става свидетел на агресия.

Източник: БГНЕС

Делчева подчерта и необходимостта от законови промени, превенция и мерки за ресоциализация.

Източник: БГНЕС