Пожарът на борда на руския товарен кораб „Спарта II“ продължи и през нощта срещу неделя, въпреки усилията на финландските служби да го потушат.

Плавателният съд беше поразен от дронове в събота, 21 ноември, в международни води в Балтийско море, западно от руския остров Гогланд.

Финландските военни смятат, че атаката вероятно е извършена от Украйна. Киев не е коментирал случая.

16-членният екипаж е евакуиран на друг руски кораб, а повреденият плавателен съд е достигнал финландски териториални води.

„Спарта II“ е собственост на компанията „Оборонлогистика“, която предоставя логистични услуги на руското Министерство на отбраната. Корабът е под американски санкции.

Командващият военноморските сили на Естония предупреди, че не може да се изключи рискът от нови атаки във Финския залив.

Пожарът на борда на руския товарен кораб „Спарта II“, поразен от дронове в Балтийско море, продължи и през нощта срещу неделя, въпреки усилията за потушаването му. Това съобщи финландската брегова охрана, цитирана от "Ройтерс".

Дронове удариха руски кораб във Финския залив

През нощта няколко плавателни съда са използвали водни оръдия, за да гасят пожара и да охлаждат контейнерите, натоварени на палубата. Корабът остава на котва във финландски води, след като е бил отнесен от течението след атаката.

Финландските военни заявиха, че ударът в събота, 21 ноември, вероятно е бил нанесен от Украйна. Киев не е поел отговорност за атаката и не е коментирал случая. Според финландските власти корабът е бил поразен в международни води западно от руския остров Гогланд, преди да навлезе във финландски териториални води.

Всичките 16 души от екипажа са евакуирани и прехвърлени на друг руски кораб, с който се връщат към Русия. Финландските служби координират действията по обезопасяването на плавателния съд.

Естония предупреждава за риск от нови атаки във Финския залив

„Не може да се изключи рискът от нови атаки във Финския залив“, заяви командващият военноморските сили на Естония Иво Вярк пред обществената медия ERR.

По думите му в момента не е напълно ясно какъв товар превозва „Спарта II“, но има информация за наличието на определено количество леснозапалими материали. Пожарът затруднява установяването на съдържанието на товара, а гасенето се извършва от разстояние, без хора на борда.

Вярк посочи още, че спасителните действия се координират от финландския морски спасителен център, като в операцията участват финландски, естонски и руски плавателни съдове.

Предупреждението идва на фона на засилената активност на украински дронове срещу цели в руската Ленинградска област. През тази година някои от безпилотните апарати са навлизали във въздушното пространство на съседни балтийски държави, което породи опасения за разширяване на последиците от войната към територията на НАТО.

Миналата седмица финландските военни съобщиха, че са засекли удар по руски военен кораб в същия район по време на украински атаки с дронове.

Какво се знае за руския кораб „Спарта II“

„Спарта II“ е 121-метров товарен кораб, плаващ под руски флаг и собственост на руската компания „Оборонлогистика“. Според данни на системата за проследяване на корабоплаването LSEG плавателният съд е отплавал от Санкт Петербург в петък, 20 ноември, и е пътувал към руския анклав Калининград.

Корабът е обект на американски санкции. Компанията „Оборонлогистика“ предоставя логистични услуги на руското Министерство на отбраната, както е посочено и на нейния уебсайт.

Връзките на плавателния съд с руската военна логистика поставят инцидента в контекста на украинските удари по обекти и инфраструктура, свързани с руските военни способности. Въпреки това финландските власти не са посочили каква е била конкретната цел на атаката срещу „Спарта II“.

Напрежение в Балтийския регион

Атаката срещу „Спарта II“ е поредният инцидент с дронове в района на Финския залив, който свързва Балтийско море с Санкт Петербург и руските пристанища в региона. Засилената активност на безпилотни апарати и случаите на навлизане в чуждо въздушно пространство поставят допълнителни задачи пред държавите от НАТО в Северна Европа.

След удара по товарния кораб финландските власти въведоха временни ограничения за въздушното и морското движение в района. Случаят привлече вниманието и заради съобщенията за предполагаемо навлизане на руски хеликоптер във финландското въздушно пространство по време на спасителната операция.

Финландските служби продължават действията по овладяване на пожара и обезопасяване на плавателния съд.