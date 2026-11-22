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Л овчанският митрополит Гавриил беше пример за архипастирско служение и всеотдайност към Бога. Това заяви българският патриарх Даниил пред миряните след края на патриаршеската света литургия в храма „Св. Неделя“.

Почина Ловчанският митрополит Гавриил

„Дядо Гавриил беше пример и образец за архипастирско служение за всички нас. По пътя на служението на Бога, в едно атеистично време, когато никак не беше лесно човек да се определи и не само да заяви принадлежността си към Църквата, не само да заяви, че е вярващ човек, но да поеме върху себе си монашеско-свещеническо служение“, каза патриархът.

Ловчанският митрополит Гавриил е починал рано тази сутрин след кратко боледуване.

През 2026 г. се навършиха 25 години от избора му за Ловчански митрополит.

Сред значимите му дела са изграждането на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч и основаването на начално църковно училище.

Опелото и погребението ще бъдат във вторник, 24 ноември, в Ловеч.

„Неговата загуба е голяма“

Патриарх Даниил съобщи за кончината на митрополита и призова вярващите да се помолят за упокоението на душата му.

„Рано тази сутрин се упокои в Господа Ловчанският митрополит Гавриил. След кратко боледуване Бог го прибра при себе си. Както свидетелства Свещеното писание, страда ли един член на Църквата, с него страдат всички, така че за всички нас тази вест действително е скръбна“, каза той.

„Отправяме молитва Господ Бог да приеме душата на Своя раб в Своите селения, да го упокои, да му прости всичко, което като човек е прегрешил, и да го всели в селенията на праведните“, допълни патриархът.

Той припомни, че митрополит Гавриил е преминал през много трудности в служението си, но ревността му към Бога и желанието да посвети силите и живота си на Църквата са били сред отличителните черти на неговата личност.

„Беше изключително принципен, дълбоко предан на Бога архиерей и служението му като Ловчански митрополит тази година отбеляза 25 години, през което време постигна изключително много в тази нелесна епархия“, заяви Даниил.

Храмът в Ловеч и църковното училище

Сред основните постижения на митрополит Гавриил патриархът открои обединяването на духовенството и миряните около изграждането на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч.

Той посочи и основаването на начално църковно училище, което определи като първото построено след 9 септември 1944 г.

„Дядо Гавриил обедини силите на свещенството, на народа, за да построи прекрасен храм – „Св. св. Кирил и Методий“, да основе първото в страната ни начално църковно училище. Първото построено църковно училище след 9 септември. Преди това сме имали такива училища“, каза патриархът.

По думите му митрополитът се е стремял да ръкополага добри свещеници и да подкрепя монашеството в епархията.

„Стараеше се да ръкополага добри свещеници, да бъде на висота монашеството в епархията и почти от нищо постигна много. И затова неговата загуба е голяма“, посочи Даниил.

Той допълни, че митрополит Гавриил има значителен принос и в дейността на Светия синод, като е оказвал подкрепа и на неговото служение като патриарх.

„Стараеше се да богатее в Бога“

В словото си патриарх Даниил подчерта и личния пример на митрополит Гавриил, който според него още в ранните си години е избрал пътя на вярата, въпреки атеистичната държавна идеология по онова време.

„Дядо Гавриил беше отхвърлил тази логика, по която се движат много човеци днес, още в онова време, когато държавната идеология учеше, че няма за какво друго да се живее, няма задгробен живот, няма душа, няма надежда за човека, след него е смърт. Той беше отхвърлил тази логика в ранните си години още. И действително се стараеше да богатее в Бога. Беше пример за всички в това отношение“, каза българският патриарх.

Кога ще бъде поклонението пред митрополит Гавриил

Патриарх Даниил съобщи, че тялото на Ловчанския митрополит Гавриил ще бъде изложено за поклонение в параклиса на Светия синод.

Опелото и погребението ще се състоят във вторник, 24 ноември, сутринта в Ловеч.

След литургията патриархът отправи призив към представителите и епархийските избиратели от околиите да се отправят към Светата митрополия за избор на епархийски избиратели и делегати на църковния събор.

„Малко натоварен с множество събития е този ден, но Бог да помага на всички да носим своя кръст и да вървим неизменно към заветната цел на всеки един човек – Царството Божие“, завърши патриарх Даниил.