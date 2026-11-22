Л овчанският митрополит Гавриил беше пример за архипастирско служение и всеотдайност към Бога. Това заяви българският патриарх Даниил пред миряните след края на патриаршеската света литургия в храма „Св. Неделя“.
Почина Ловчанският митрополит Гавриил
„Дядо Гавриил беше пример и образец за архипастирско служение за всички нас. По пътя на служението на Бога, в едно атеистично време, когато никак не беше лесно човек да се определи и не само да заяви принадлежността си към Църквата, не само да заяви, че е вярващ човек, но да поеме върху себе си монашеско-свещеническо служение“, каза патриархът.
- Ловчанският митрополит Гавриил е починал рано тази сутрин след кратко боледуване.
- През 2026 г. се навършиха 25 години от избора му за Ловчански митрополит.
- Сред значимите му дела са изграждането на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч и основаването на начално църковно училище.
- Опелото и погребението ще бъдат във вторник, 24 ноември, в Ловеч.
„Неговата загуба е голяма“
Патриарх Даниил съобщи за кончината на митрополита и призова вярващите да се помолят за упокоението на душата му.
„Рано тази сутрин се упокои в Господа Ловчанският митрополит Гавриил. След кратко боледуване Бог го прибра при себе си. Както свидетелства Свещеното писание, страда ли един член на Църквата, с него страдат всички, така че за всички нас тази вест действително е скръбна“, каза той.
„Отправяме молитва Господ Бог да приеме душата на Своя раб в Своите селения, да го упокои, да му прости всичко, което като човек е прегрешил, и да го всели в селенията на праведните“, допълни патриархът.
Той припомни, че митрополит Гавриил е преминал през много трудности в служението си, но ревността му към Бога и желанието да посвети силите и живота си на Църквата са били сред отличителните черти на неговата личност.
„Беше изключително принципен, дълбоко предан на Бога архиерей и служението му като Ловчански митрополит тази година отбеляза 25 години, през което време постигна изключително много в тази нелесна епархия“, заяви Даниил.
Храмът в Ловеч и църковното училище
Сред основните постижения на митрополит Гавриил патриархът открои обединяването на духовенството и миряните около изграждането на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч.
Той посочи и основаването на начално църковно училище, което определи като първото построено след 9 септември 1944 г.
„Дядо Гавриил обедини силите на свещенството, на народа, за да построи прекрасен храм – „Св. св. Кирил и Методий“, да основе първото в страната ни начално църковно училище. Първото построено църковно училище след 9 септември. Преди това сме имали такива училища“, каза патриархът.
По думите му митрополитът се е стремял да ръкополага добри свещеници и да подкрепя монашеството в епархията.
„Стараеше се да ръкополага добри свещеници, да бъде на висота монашеството в епархията и почти от нищо постигна много. И затова неговата загуба е голяма“, посочи Даниил.
Той допълни, че митрополит Гавриил има значителен принос и в дейността на Светия синод, като е оказвал подкрепа и на неговото служение като патриарх.
„Стараеше се да богатее в Бога“
В словото си патриарх Даниил подчерта и личния пример на митрополит Гавриил, който според него още в ранните си години е избрал пътя на вярата, въпреки атеистичната държавна идеология по онова време.
„Дядо Гавриил беше отхвърлил тази логика, по която се движат много човеци днес, още в онова време, когато държавната идеология учеше, че няма за какво друго да се живее, няма задгробен живот, няма душа, няма надежда за човека, след него е смърт. Той беше отхвърлил тази логика в ранните си години още. И действително се стараеше да богатее в Бога. Беше пример за всички в това отношение“, каза българският патриарх.
Кога ще бъде поклонението пред митрополит Гавриил
Патриарх Даниил съобщи, че тялото на Ловчанския митрополит Гавриил ще бъде изложено за поклонение в параклиса на Светия синод.
Опелото и погребението ще се състоят във вторник, 24 ноември, сутринта в Ловеч.
След литургията патриархът отправи призив към представителите и епархийските избиратели от околиите да се отправят към Светата митрополия за избор на епархийски избиратели и делегати на църковния събор.
„Малко натоварен с множество събития е този ден, но Бог да помага на всички да носим своя кръст и да вървим неизменно към заветната цел на всеки един човек – Царството Божие“, завърши патриарх Даниил.