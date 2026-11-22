Катрин, принцесата на Уелс, разказва за преживяното заболяване от рак в документалния филм „Heal“ („Изцеление“).

Лентата ще бъде излъчена по BBC One на 29 ноември.

Във филма тя споделя как диагнозата е променила живота ѝ и подчертава, че възстановяването е дълъг процес.

Продукцията включва кадри от участието ѝ в предизвикателството Three Peaks Challenge.

Кейт обръща внимание на значението на подкрепата от близките и на общността при преодоляването на тежко заболяване.

Catherine talks openly about how cancer changed her in new BBC documentary https://t.co/AfKbaQODGM — BBC News (UK) (@BBCNews) November 21, 2026

Принцесата на Уелс Катрин говори откровено за преживяното заболяване от рак и отражението му върху живота ѝ в нов документален филм на Би Би Си (BBC), озаглавен „Heal“ („Изцеление“).

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Лентата ще бъде излъчена по BBC One на 29 ноември и ще представи личните размисли на Кейт за диагнозата, лечението и възстановяването, както и за промените, които заболяването е предизвикало в живота ѝ.

„Ракът наистина те променя. Променя тялото ти, променя те физически, но има и много, много по-дълбока страна на това, което диагнозата рак променя в теб“, казва принцесата в първите кадри от документалния филм.

В него тя споделя преживяванията си по време на лечението и периода след него, като подчертава, че възстановяването не приключва с края на медицинската терапия.

„Изцелението е пътуване“, казва Катрин.

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Кадри от планинско предизвикателство и семейни моменти

Документалният филм включва и нови кадри от участието на принцесата в предизвикателството Three Peaks Challenge по-рано тази година. То представлява изкачване в рамките на един ден на най-високите планински върхове в Англия, Шотландия и Уелс.

В продукцията са включени и изображения на хора, които се лекуват от онкологични заболявания, както и лични моменти на Кейт със семейството ѝ, включително със съпруга ѝ принц Уилям.

„Ясно е, че не сме създадени да носим сами предизвикателствата на живота“, казва тя зад кадър.

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С тези думи принцесата поставя акцент върху значението на близките хора и подкрепата на околните в трудните периоди.

„Често именно чрез болката осъзнаваме, че отвъд нея се крие една много по-голяма красота“, споделя още Катрин.

„Изцелението е пътуване“

Филмът представя личния поглед на принцесата към живота след диагнозата рак. Освен физическите последици от заболяването, тя обръща внимание и на емоционалните промени, на преосмислянето на ежедневието и на необходимостта човек да си даде време за възстановяване.

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През март 2024 г. Катрин обяви, че е диагностицирана с рак и започва курс на превантивна химиотерапия. През септември същата година тя съобщи, че е приключила лечението си. През януари 2025 г. принцесата обяви, че ракът е в ремисия.

С новия документален филм Кейт отново насочва вниманието към преживяванията на хората, засегнати от онкологични заболявания, и към дългия път, който следва след поставянето на диагнозата.