Станимир Карапетков е задържан при акция на ГДБОП в дома му.

В жилището му е извършено претърсване, а задържането е осъществено по време на следствените действия.

Карапетков беше вещо лице по делото за смъртта на 12-годишната Сияна, загинала при катастрофа край Телиш на 31 март 2025 г.

Автотехническата експертиза, изготвена от него, предизвика публични спорове и критики от бащата на момичето.

Впоследствие съдът прие отвода му и разпореди изготвянето на нова комплексна автотехническа и медицинска експертиза.

Председателят на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България Станимир Карапетков е бил задържан при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) в дома му снощи, предават NOVA и БНР.

Съдът прие искане за отвод на вещо лице по делото "Сияна"

В жилището му е извършено претърсване. По информацията до момента той е бил задържан по време на следствените действия, докато е продължавало претърсването.

Карапетков беше вещо лице по делото за смъртта на 12-годишната Сияна, която загина при тежка катастрофа на 31 март 2025 г. край плевенското село Телиш.

За акцията първоначално съобщи във Facebook Николай Попов – бащата на момичето. Той публикува коментар, в който приветства действията на разследващите.

„Най-после се намериха достойни мъже, които имаха смелостта да започнат да разследват действията на Станимир Карапетков“, написа Попов.

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Споровете около експертизата по делото „Сияна“

Името на Станимир Карапетков стана публично известно покрай съдебното дело за катастрофата, при която загина Сияна. Изготвената от него автотехническа експертиза предизвика сериозни разногласия, след като бащата на детето Николай Попов публично оспори заключенията.

Попов постави въпроси относно интерпретацията на следите от местопроизшествието и възстановяването на механизма на тежкия пътен инцидент.

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В хода на съдебното производство Карапетков поиска да бъде отведен като вещо лице.

Първоначално съдът остави без уважение искането му за самоотвод. Впоследствие обаче прие отвода му и разпореди изготвянето на нова комплексна съдебна автотехническа и медицинска експертиза.

Целта на новото изследване беше да бъдат изяснени съществените обстоятелства около механизма на катастрофата, както и причините за смъртта на детето.

Какво се знае за катастрофата край Телиш

12-годишната Сияна загина на 31 март 2025 г. при тежка катастрофа на пътя между Плевен и София, в района на село Телиш. При инцидента тежкотоварен автомобил се сблъска с колата, в която момичето пътуваше с баба си и дядо си.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и поредица от протести с искания за по-строги мерки срещу нарушенията на пътя, по-добър контрол върху тежкотоварния трафик и подобряване на пътната инфраструктура.

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Към момента няма официално съобщени подробности за причините за акцията на ГДБОП срещу Станимир Карапетков, нито за евентуалните обвинения срещу него. Самото задържане не означава, че е доказано извършването на престъпление.