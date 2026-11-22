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Ловчанският митрополит Гавриил почина на 76-годишна възраст.

Той беше приет във Военномедицинската академия на 4 ноември с диагноза остър панкреатит.

Начело на Ловчанската епархия беше от 2001 г.

Сред най-значимите му инициативи са изграждането на новата катедрала в Ловеч и създаването на православно училище.

Тялото му ще бъде положено за поклонение в Синодалната палата в София.

Ловчанският митрополит Гавриил почина на 76-годишна възраст. Тъжната вест съобщиха от Българската православна църква. Той беше настанен във Военномедицинската академия в София заради тежки здравословни усложнения.

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„Негово Високопреосвещенство ще остане в историята на Българската православна църква – Българска патриаршия като изряден архиерей, ревностен монах, горещ молитвеник, духовник с дълбока и искрена вяра и истински Христов последовател“, се казва в официалното съобщение на Светия синод.

Оттам призоваха православните християни да се помолят за упокоението на душата му. Тялото на митрополита ще бъде положено за поклонение в параклиса „Св. цар Борис“ в Синодалната палата в София днес след 14:00 ч.

През следващите дни Светият синод ще проведе извънредно заседание, на което ще определи датата и часа на опелото и погребението, както и наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол.

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Повече от 25 години начело на Ловчанската епархия

Митрополит Гавриил, със светско име Цветан Методиев Динев, е роден на 16 юли 1950 г. в София. Завършва инженерно образование, а по-късно и Духовната академия „Св. Климент Охридски“. Специализира в Московската духовна академия, където защитава дисертация и получава научна степен доктор на богословието.

Пътят му към монашеството започва през 70-те години на миналия век. През 1979 г. приема монашеско пострижение с името Гавриил в Клисурския манастир „Св. Петка“ край Банкя. През 1998 г. е ръкоположен за епископ с титлата Макариополски и става викарий на Софийския митрополит.

На 21 януари 2001 г. е избран за Ловчански митрополит, а седмица по-късно е канонически утвърден. През следващите години заема и важни позиции в управлението на Българската православна църква. От 2007 г. ръководи работната група по въпросите на религиозното образование към Светия синод, от 2009 г. оглавява Върховния църковен съвет, а през 2011 г. поема и Културно-просветния отдел на Синода.

През февруари 2026 г. се навършиха 25 години от избора му за Ловчански митрополит. По този повод той беше удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен за църковните си заслуги.

Катедралата в Ловеч и православното училище

Сред най-значимите дела на митрополит Гавриил е изграждането на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в центъра на Ловеч. Идеята за нова катедрала съществува още от началото на XX век, но реализацията ѝ започва по време на неговото управление на епархията.

За да осигури средства за началото на строежа, митрополитът продава свои лични имоти. Впоследствие храмът се превръща в един от символите на града и в значим духовен център за Ловчанската епархия.

Друга важна инициатива е създаването на първото православно училище за деца в Ловеч – „Св. Седмочисленици“. То е част от усилията му за развитие на религиозното образование и за изграждане на връзка между църквата и младите поколения.

Тези проекти показват, че служението на митрополит Гавриил не се ограничава до църковните задължения. Той оставя след себе си и конкретни дела, които продължават да имат значение за духовния и обществения живот на Ловеч.

Благодатният огън и духовното му служение

В продължение на години митрополит Гавриил е сред духовниците, ангажирани с пренасянето на Благодатния огън от Йерусалим в България. Той лично присъства три пъти на слизането на огъня в храма „Възкресение Христово“.

Дейността му е свързана и с развитието на религиозното образование, културно-просветната работа и благотворителността. През годините той се утвърждава като един от дългогодишните архиереи на Българската православна църква.

Последните дни на митрополит Гавриил

На 4 ноември Ловчанският митрополит Гавриил бе приет във Военномедицинската академия в София с диагноза остър панкреатит, съобщиха тогава от Българската патриаршия, като призоваха вярващите да се молят за неговото възстановяване.

Впоследствие състоянието му се влоши. Той бе поставен на изкуствена белодробна вентилация и животоподдържащи системи. Патриарх Даниил също отправи призив към православните християни да се помолят за здравето му.

В официалното си съобщение за кончината му Светият синод завършва с думите: „Бог да го прости и да упокои душата му в селенията на праведните! Вечна и блажена да бъде паметта му!“