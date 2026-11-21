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Намаленият интерес към ваксините и разпространението на непроверена информация допринасят за връщането на заболявания като морбили и коклюш в обществения фокус.

Според педиатъра д-р Пламен Масларски ваксините са намалили многократно честотата на тези инфекции, но не са ги премахнали.

Специалистът отхвърли твърденията за доказана връзка между ваксините и аутизма.

Инжекционната противогрипна ваксина може да се поставя на деца от шестмесечна възраст, а назалната - след навършване на две години.

Отливът от ваксините и разпространението на недоказана информация за тях са сред причините заболявания като морбили и коклюш отново да привличат общественото внимание. Това коментира педиатърът д-р Пламен Масларски пред NOVA.

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„Те първо не са изчезнали, просто намалява честотата, но те винаги са съществували и ще съществуват“, обясни специалистът. По думите му благодарение на ваксините заболеваемостта от тези инфекции в България е спаднала многократно.

Проблемът, според него, е, че когато дадено заболяване дълго време не се среща често, хората започват да подценяват риска от него. Така постепенно може да намалее и мотивацията за имунизация.

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Ваксините и твърденията за аутизма

Д-р Масларски коментира и разпространяваните твърдения за връзка между ваксините и аутизма.

„Няма твърда информация, която доказва това твърдение“, заяви той.

Според педиатъра родителите често се колебаят дали да ваксинират децата си заради непроверена информация, на която са изложени. Затова лекарите трябва да обясняват спокойно и аргументирано ползите от имунизациите, без да оказват натиск върху семействата.

Повече интерес към противогрипните ваксини

Специалистът отчита и по-голям интерес към противогрипните ваксини. Той подчерта, че имунизацията предпазва не само децата, но и останалите членове на семейството, включително възрастните хора.

„Грипът може да протече много тежко. Понякога възстановяването може да продължи дълго“, предупреди д-р Масларски.

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По думите му инжекционната противогрипна ваксина може да се прилага при деца от шестмесечна възраст, докато назалната е предназначена за деца след навършване на две години.

Предимството на назалната ваксина е, че се поставя лесно и не изисква инжекция. Тя обаче е жива, макар и отслабена ваксина, и може да предизвика леки грипоподобни симптоми. При деца с доказан имунен дефицит не се прилагат живи ваксини, посочи специалистът.

Кои деца са с повишена нужда от защита

Д-р Масларски определи имунизацията срещу грип като особено важна за няколко групи деца:

- тези, които боледуват често;

- децата, посещаващи детски ясли и градини;

- децата с хронични заболявания;

- децата, които живеят с възрастни хора с хронични здравословни проблеми.

Ваксинацията срещу грип е начин да се ограничи рискът от тежко протичане на инфекцията и да се намали вероятността тя да бъде предадена на други членове на семейството.

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Защо ваксините остават важни

Морбили и коклюш са силно заразни заболявания, чието разпространение може да бъде ограничено чрез високо имунизационно покритие. Когато броят на неваксинираните хора се увеличава, се създават условия за по-лесно предаване на инфекциите, включително сред хората, които не могат да бъдат ваксинирани по медицински причини.

Затова поддържането на високо имунизационно покритие остава ключово за предпазването на децата и за ограничаването на епидемичните взривове.

Въпросът за ваксинацията засяга не само индивидуалния избор на родителите, но и защитата на хората около тях, особено на най-малките и на тези с повишен риск от усложнения.